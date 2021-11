Surrounded By Spies è il titolo del nuovo singolo dei Placebo, uscito nelle scorse ore.

Si tratta di un grande ritorno per la band che ha annunciato anche alcune date del tour e il prossimo disco di inediti in uscita.

Placebo, Surrounded By Spies, significato canzone

Ma di cosa parla Surrounded by spies? Lo racconta il frontman Brian Molko, sottolineando che è stato ispirato dallo scoprire che i suoi vicini lo stavano spiando:

“Ho quindi iniziato a riflettere sugli innumerevoli modi in cui la nostra privacy è stata erosa e rubata dall’introduzione delle telecamere in tutto il mondo che ora utilizzano tecnologie di riconoscimento facciale razziste; l’ascesa di Internet e del telefono cellulare, che ha trasformato praticamente ogni utente in un paparazzo e spettatore della propria vita, e come abbiamo per lo più offerto informazioni personali a enormi multinazionali il cui unico intento è sfruttarci. Il narratore della canzone è allo stremo, disperato e impaurito, completamente in contrasto con i nostri nuovi progressi e con il dio del denaro”.

Surrounded By Spies, ascolta la canzone

Placebo, Surrounded By Spies, Testo canzone

I saw you jump from a burning building

I saw you jump from a burning building

I’ve seen you move like Elvis set on fire

I’ve seen you move like Elvis set on fire

This search for meaning is killing me

This search for meaning is killing me

This search for meaning is killing me

This search for meaning

Ping pong ball at the back of my throat

Ping pong ball at the back of my throat

And I won’t be spoken to like that

And I won’t be spoken to like that

Suspicious bag on the platform

Suspicious bag on the platform

Suspicious bag on the platform

Suspicious bag on the platform

Ex-drummer’s nose stuck in the past

Ex-drummer’s nose stuck in the past

Found dead behind the wheel of a car

Found dеad behind the wheel of a car

World leadеr going under the knife

World leader going under the knife

Stage four

Stage two

Stage three

Stage four

Stage two

Stage three

We go to Sweden in the back of a cab

We go to Sweden in the back of a cab

And every picture house is empty

And every picture house is empty

I gave my heart

Now I want it back

I gave my heart

Now I want it back

I gave my heart

Now I want it back

I gave my heart

Now I want it back

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

Dead fly on the national anthem

Dead fly on the national anthem

Dead fly on the national anthem

Dead fly on the national anthem

I see faces on the bathroom floor

I see faces on the bathroom floor

I see faces on the bathroom floor

Come on over and I’ll show you more

Where are you now

When I need you the most

(Shut up)

Where are you now

When I need you the most

(Shut up)

Where are you now

When I need you the most

(Shut up)

Where are you now

When I need you the most

(Shut up)

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

I am surrounded by spies

Spies

Spies

Spies

Placebo, Surrounded By Spies, Traduzione canzone

Ti ho visto saltare da un edificio in fiamme

Ti ho visto saltare da un edificio in fiamme

Ti ho visto muoverti come Elvis dato alle fiamme

Ti ho visto muoverti come Elvis dato alle fiamme

Questa ricerca di significato mi sta uccidendo

Questa ricerca di significato mi sta uccidendo

Questa ricerca di significato mi sta uccidendo

Questa ricerca di significato

Pallina da ping pong in fondo alla gola

Pallina da ping pong in fondo alla gola

E non parlerò così

E non parlerò così

Borsa sospetta sulla banchina

Borsa sospetta sulla banchina

Borsa sospetta sulla banchina

Borsa sospetta sulla banchina

Il naso dell’ex batterista bloccato nel passato

Il naso dell’ex batterista bloccato nel passato

Trovato morto al volante di un’auto

Trovato morto al volante di un’auto

Il leader mondiale va sotto i ferri

Leader mondiale sotto i ferri

Fase quattro

Fase due

Fase tre

Fase quattro

Fase due

Fase tre

Andiamo in Svezia nel retro di un taxi

Andiamo in Svezia nel retro di un taxi

E ogni immagine in casa è vuota

E ogni immagine in casa è vuota

ho dato il mio cuore

Ora lo rivoglio indietro

ho dato il mio cuore

Ora lo rivoglio indietro

ho dato il mio cuore

Ora lo rivoglio indietro

ho dato il mio cuore

Ora lo rivoglio indietro

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Mosca morta sull’inno nazionale

Mosca morta sull’inno nazionale

Mosca morta sull’inno nazionale

Mosca morta sull’inno nazionale

Vedo facce sul pavimento del bagno

Vedo facce sul pavimento del bagno

Vedo facce sul pavimento del bagno

Vieni e ti mostrerò di più

Dove sei ora

Quando ho più bisogno di te

(Stai zitto)

Dove sei ora

Quando ho più bisogno di te

(Stai zitto)

Dove sei ora

Quando ho più bisogno di te

(Stai zitto)

Dove sei ora

Quando ho più bisogno di te

(Stai zitto)

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

Sono circondato da spie

spie

spie

spie