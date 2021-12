E’ Superbabbo di Zoe Adamelli la canzone vincitrice dello Zecchino d’Oro 2021.

Il brano è un elogio della figura del padre, visto come una sorta di supereroe. Il brano è stato scritto da Marco Masini, Veronica Rauccio ed Emiliano Cecere. Zoe Adamello ha 9 anni, di Impruneta in provincia di Firenze.

Ecco le parole di Marco Masini, firma del pezzo che ha trionfato:

La prima volta andai perché Carlo Conti mi aveva invitato a fare questo concorso di cover delle canzoni più belle e importanti dello Zecchino d’Oro, quindi sono andato in veste di interprete, stavolta vado in veste di autore, quindi una cosa ben diversa, mi coinvolge di più sul piano emotivo e creativo, c’è il rapporto con i bambini, e poi sarò in gara. Quando la scrivi devi pensarla per un bambino, e per Superbabbo sono tornato un po’ indietro ai miei ricordi, quando vedevo mio padre che era un po’ come nella canzone, mi rimproverava poco, cercava di farmi capire, più che altro, un insegnamento fatto con dolcezza e intelligenza. Un bambino parla di un padre che si differenzia dagli altri per il modo diverso di dedicarsi a lui.