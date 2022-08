Super Freaky Girl è il titolo del nuovo singolo di Nicki Minaj, rilasciato il 12 agosto 2022. Il brano vede la produzione di Dr. Luke, Malibu Babie, Vaughn Oliver e Aaron Joseph. Ad anticipare l’uscita della canzone è stata la stessa cantante, nei giorni scorsi, via social. Si tratta della prima traccia utilizzata per promuovere il suo quinto disco in studio di inediti. Nicki Minaj sarà ospite agli Mtv VMAs 2022 e si esibirà proprio con questo pezzo, prima di ritirare il premio “Video Vanguard Award“. La consegna dei premi avverrà il 28 agosto 2022 e, in Italia, saranno le 2 di notte circa (tra domenica e lunedì). Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato della canzone.

Nicki Minaj, Super Freaky Girl, Significato canzone

Il brano di Nicki Minaj parla delle sue abilità amatorie, del suo saper infiammare gli animi degli uomini e di non temere alcun tipo di competizione con altre donne, sicuramente inferiori a lei. E, in maniera esplica, racconta la sua passione con l’amante di cui parla, orgoglioso del suo essere così folle.

Super Freaky Girl, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare in streaming il nuovo singolo di Nicki Mina, Super Freaky Girl (potete anche, in alternativa, cliccare qui):

Nicki Minaj, Super Freaky Girl, Lyrics

She’s alright

That girl’s alright with me, yeah

Ayo (Hey, hey, hey, hey)

I can lick it, I can ride it while you slippin’ and slidin’

I can do all them little tricks and keep the dick up inside it

You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it

And every time he leave me ’lone, he always tell me he miss it

He want a F-R-E-A-K (Freaky girl)

F-R-E-A-K (Freaky girl)

A-K, A-K, A-K

E-A-K (Freaky girl)

F-R-E-A-K (Freaky girl)

One thing about me, I’m the baddest alive

He know the prettiest bitch didn’t come until I arrive

I don’t let bitches get to me, I fuck they man if they try

I got a princess face, a killer body, samurai mind

They can’t be Nicki, they so stupid, I just laugh when they try

A thong bikini up my ass, I think I’ll go for a dive

His ex bitch went up against me, but she didn’t survive

On applications I write “pressure” ‘cause that’s what I apply (Brr)

P-P-P-Pressure applied, can’t fuck a regular guy

Wetter than umbrellas and stickier than apple pie

I can lick it, I can ride it while you slippin’ and slidin’

I can do all them little tricks and keep the dick up inside it

You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it

And every time he leave me ‘lone, he always tell me he miss it

He want a F-R-E-A-K (Freaky girl)

F-R-E-A-K (Freaky girl)

A-K, A-K, A-K

E-A-K (Freaky girl)

F-R-E-A-K (Freaky girl)

‘Cause, what the fuck? This ain’t Chanel, nigga, custom down?

Like, what the fuck? This ain’t Burberry, custom brown

He said “Could you throw it back while you touch the ground?”

Then he said “Do that pussy purr?” I said “Yup, meow”

Hold up, fuck-boys, ain’t need no for you to roll up

Ain’t no need for you to double tap neither, scroll up

Keep these bitches on they toes like Manolo

Be on the lookout when I come through, BOLO

Oh, woah, elegant bitch with a ho glow

If it ain’t big, then I won’t blow

Eeny, meeny, miny, moe

Fuck is the tea? I just F’d a G (Let’s go)

Made him say “Uh,” just ask Master P (Let’s go)

Ball so hard, I just took a knee (Let’s go)

Get me rocky ASAP, nigga, word to Rih (Let’s go)

Freak

F-F-Freak

Some gyal a freak, gyal a freak

Gyal a freak, freak, freak, freak

I can lick it, I can ride it while you slippin’ and slidin’

I can do all them little tricks and keep the dick up inside it

You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it

And every time he leave me ‘lone, he always tell me he miss it

He want a F-R-E-A-K (Freaky girl)

F-R-E-A-K (Freaky girl)

A-K, A-K, A-K

E-A-K (Freaky girl)

F-R-E-A-K (Freaky girl)

Nicki Minaj, Super Freaky Girl, Traduzione

Lei sta bene

Quella ragazza mi sta bene, sì

Si (Ehi, ehi, ehi, ehi)

Posso leccarlo, posso cavalcarlo mentre scivoli e scivoli

Posso fare tutti questi piccoli trucchi e tenerle il c*zz* dentro

Puoi darmi, puoi afferrarlo, puoi scendere e baciarlo

E ogni volta che mi lascia in pace, mi dice che gli manca

Vuole un FOLLE (Ragazza pazza)

Pazza (Ragazza pazza)

Pazza

Pazza (Ragazza pazza)

P-A-Z-Z-A (Ragazza pazza)

Una cosa su di me, sono la più cattiva

Sa che la cagn*a più bella non è venuta finché non sono venuta io

Non permetto alle p*ttane di prendermi, me le f0tto se ci provano

Ho un viso da principessa, un corpo da killer, una mente da samurai

Non possono essere Nicki, sono così stupide che rido solo quando ci provano

Un bikini sul cul*, penso che mi tufferò

La sua ex mi è venuta contro ma non è sopravvissuta

Nelle richieste scrivo “pressione” perché è quello che applico (Brr)

P-P-P-Pressione applicata, non posso sc0pare con un ragazzo normale

Più umido degli ombrelli e più appiccicoso della torta di mele

Posso leccarlo, posso cavalcarlo mentre scivoli e scivoli

Posso fare tutti questi piccoli trucchi e tenerle il c*zz* dentro

Puoi darmi, puoi afferrarlo, puoi scendere e baciarlo

E ogni volta che mi lascia in pace, mi dice che gli manca

Vuole un FOLLE (Ragazza pazza)

Pazza (Ragazza pazza)

Pazza

Pazza (Ragazza pazza)

P-A-Z-Z-A (Ragazza pazza)

Perché che ca*zo? Questa non è una Chanel, nera, su misura?

Tipo, che diavolo? Questo non è Burberry, marrone personalizzato

Ha detto “Potresti lanciarlo indietro mentre tocchi terra?”

Poi ha detto “Quella f*ga fa le fusa?” Ho detto “sì miao”

Aspetta figli di p*ttana non c’è bisogno di arrotolarsi

Non c’è bisogno di toccare due volte, scorrere

Tieni queste p*ttane in punta di piedi come Manolo

Resta sintonizzato quando succede

Oh whoa, cag*a elegante con uno splendore da ca*na

Se non è grande, non lo succhierò

Fottuto è il tè? Ho appena sc0pato una G (dai)

Gli ho fatto dire “Uh”, chiedi solo al Maestro P (dai)

Le palle sono così forti, mi sono presa un ginocchio (Andiamo)

Dammi Rocky al più presto, nero, promettimi a Rih (Andiamo)

Pazza

Pazza (Ragazza pazza)

P-A-Z-Z-A (Ragazza pazza)

Posso leccarlo, posso cavalcarlo mentre scivoli e scivoli

Posso fare tutti questi piccoli trucchi e tenerle il c*zz* dentro

Puoi darmi, puoi afferrarlo, puoi scendere e baciarlo

E ogni volta che mi lascia in pace, mi dice che gli manca

Vuole un FOLLE (Ragazza pazza)

Pazza (Ragazza pazza)

Pazza

Pazza (Ragazza pazza)

P-A-Z-Z-A (Ragazza pazza)