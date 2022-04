Super Fashion, Me contro te: testo, video, significato della canzone

E’ uscita, oggi, venerdì 29 aprile 2022, su tutte le piattaforme digitali, ‘Super Fashion’, il nuovo singolo dei Me contro te, estratto dalla ‘Fantacompilation dei Me contro te’, il duo formato da Luigi Calagna e Sofi Scalia.

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando, sulla foto in basso, il video ufficiale.

La maglietta larga

Piena di paillettes

Sarà pure di marca

Pero non fa per me

Hey sai che

Dovresti provare a mettere un cappello

Con uno strappo scarpe col tacco

Camminare come a una sfilata fa un modello

Solo che inciampo

E mi sento fuori gioco

Se sono fuori moda

Avrei proprio bisogno di rifarmi il guardaroba

Facciamoci una foto

Con questa giacca nuova

Perché tra un paio d’ore forse passerà di moda

Dai Prova!

Con quell’outift sei una star

Sei superfashion

anche se poi non ti sta

Sei super fashion

Bello quel cappello

Prova con le extension

Non so cosa hai messo ma

Sei super fashion

Camicia di seta

Con sopra il Gilet

Magari è un po’ casual

Ma Fa al caso per te

Ehi sai che se ti guardo già mi sembri più moderno

Alza il colletto, cambia l’assetto

Quanta roba mi hai fatto mettere dentro al Carrello

E ora che metto?!

E Mi sento fuori gioco

Se sono fuori moda

Avrei proprio bisogno di rifarmi il guardaroba

Facciamoci una foto

Con questa giacca nuova

Perché tra un paio d’ore forse passerà di moda

Dai Prova!

Con quell’outift sei una star

Sei superfashion

anche se poi non ti sta

Sei super fashion

Bello quel cappello

Prova con le extension

Non so cosa hai messo ma

Sei super fashion

Per essere avanti Prima degli altri

Devi provarti questi outfit

cravatta e vestiti eleganti

La tuta e le scarpe coi lacci

Sciarpa

Maglia

Calze

Guanti

Ora

Metti

Tutti

quanti

Quanto Vorrei riuscire a stare nei tuoi panni