Ha vinto come Suor Cristina nel 2014, trionfando a “The Voice of Italy” ,a oggi è semplicemente Cristina Scuccia. Ed è stata ospite, venerdì 23 marzo 2023, a La vita in diretta, ritornando a parlare della decisione di aver abbandonato i voti:

La perdita di papà non è stata la causa della mia scelta, venivo già da un periodo. Con il covid, dove mi sono ritrovata forzatamente ferma a leggermi dentro e dirmi la ferità. Mi ha costretta a stare con me stessa e mi ha fatto capire delle cose su di me. Ho dovuto trovare il coraggio di mettere in discussione me stessa e la scelta di vita che avevo fatto. Siamo tutti in continua evoluzione e cambiamento, sentivo che avevo perso la libertà interiore, qualcosa mi stava togliendo la luce. E ho seguito la direzione della felicità.

Poi ha continuato, parlando di come si sente oggi e di come è stato difficile questa decisione, rispetto a quella di prendere i voti anni fa:

Iniziare il percorso è stato naturale, venivo da una famiglia che mi aveva trasmesso i valori cristiani. Uscire da questo percorso. è stato molto più doloroso, Il mio rapporti con Dio continua ma è come se fosse stata una separazione. Al funerale di mio padre non avevo il velo perché avevo appena chiesto un periodo di riflessione e quando c’è stato il suo funerale, mi consigliavano di mettere l’abito per non far parlare… Ma mi sono sentita più coerente a seguire quello che stavo cercando di fare. Dovevo dare spiegazioni alle persone che mi facevano delle domande. Credo sia sempre meglio affrontare la realtà dei fatti.

Era il 2014 quando Suor Cristina ha vinto The Voice of Italy. Dopo aver rivisto alcune immagini di quell’esperienza, ha commentato così:

“Mi fa ancora effetto rivederle, sono state emozioni vere. Raffaella, J-Ax commosso… sono state emozioni forti. Distaccarsi dalle mie consorelle non è stato facile, doloroso, ma sapevano che arrivavo da un periodo di travaglio. Anche oggi siamo una famiglia e continuiamo ad esserlo. Mi piacerebbe confrontarmi con Papa Francesco, magari non sa tutto quello che c’è stato dentro di me”

E le critiche subite?

“A me dispiace, vorrei che queste persone mi conoscessero per capire chi sono veramente. Mi fa anche male, sono sensibile. So quanto è stato difficile arrivare alla mia scelta. La mia scelta, giudicata male, mi fa soffrire. Si ricordano di me fino a ieri ancora come una suora mentre il mio percorso è stato lungo, nel tempo”

Oggi Cristina Scuccia ha rilasciato il nuovo singolo “La felicità è una direzione“: Nel suo futuro? Si parla di una imminente partecipazione a “L’isola dei famosi…”