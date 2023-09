“Sugar Baby Love” è una canzone dei The Rubettes pubblicata nel gennaio 1974, singolo di debutto della band. Scritto da Wayne Bickerton e Tony Waddington e prodotto da Bickerton, ingegnerizzato da John Mackswith ai Lansdowne Recording Studios e con la voce solista di Paul Da Vinci, “Sugar Baby Love” è stato l’unico singolo arrivato al numero uno nella UK Singles Chart, rimanendo quattro settimane in cima alla classifica nel maggio 1974. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e ascoltare il brano.

Sugar Baby Love, Significato, Ascolta la canzone

Il brano è semplicemente un invito ad amare, a non perdere tempo e a lasciarsi andare “(Se ami qualcuno, non pensarci due volte!”).

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “SUGAR BABY LOVE” DEI THE RUBETTES.

The Rubettes, Sugar Baby Love, Testo della canzone

Sugar Baby Love!

Sugar Baby Love!

I didn’t mean to make you blue!

Sugar Baby Love!

Sugar Baby Love!

I didn’t mean to hurt you!

All lovers make

Make the same mistakes

Yes! They do

Yes! All lovers make

Make the same mistakes

As me and you

Sugar Baby Love!

Sugar Baby Love!

I didn’t mean to make you blue!

Sugar Baby Love!

Sugar Baby Love!

I didn’t mean to hurt you!

People take my advice!

If you love someone

Don’t think twice!

Love your baby love!

Sugar Baby Love!

Love her anyway!

Love her everyday!

The Rubettes, Sugar Baby Love, Traduzione della canzone

Amorino caro!

Amorino caro!

Non volevo renderti triste!

Amorino caro!

Amorino caro!

Non volevo farti del male!

Tutti gli amanti fanno

Commetti gli stessi errori

SÌ! Loro fanno

SÌ! Tutti gli amanti fanno

Commetti gli stessi errori

Come me e te

Amorino caro!

Amorino caro!

Non volevo renderti triste!

Amorino caro!

Amorino caro!

Non volevo farti del male!

La gente segue il mio consiglio!

Se ami qualcuno

Non pensarci due volte!

Ama il tuo bambino, amore!

Amorino caro!

Amala comunque!

Amala ogni giorno!