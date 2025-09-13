Suede, il ritorno live in Italia e il nuovo album “Antidepressants”

Quando si presentarono avevano qualcosa degli Oasis e qualcosa di Bowie, difficilissimi da etichettare, sospesi in un’atmosfera tra tecnologia e stile anni ’60. Gli Suede colpirono immediatamente soprattutto il pubblico inglese per una proposta che non era decisamente banale e per canzoni che non volevano essere né facili né ruffiane ma che restavano in testa.

Suede, il ritorno in Italia

Oggi, a distanza di molti anni dalla nascita e otto anni dopo l’ultimo album, la band di Brett Anderson torna e annuncia un solo appuntamento italiano: venerdì 27 marzo 2026 al Fabrique di Milano. L’evento segna il rientro dei Suede nel nostro Paese dopo quasi otto anni in un rapporto affettuoso ma che non li ha mai visti costantemente in tour. Poche presenze, con lunghissime pause. Quando sembrava che finalmente il contatto fosse definitivo la band è sparita: era il 2002 e i Suede suonarono un concerto meraviglioso al vecchio Propaganda di Milano.

Il set fu una bomba. Ma quando la band tornò in città – sedici anni dopo – al posto del locale c’era un supermercato. Dal 2002 si sono visti in Italia solo quattro volte.

I biglietti dello show di marzo saranno in prevendita giovedì 18 settembre e in vendita generale dalle 10 di venerdì 19 settembre sui principali circuiti.

Suede e “Antidepressants”: la fase post‑punk

Pubblicato il 5 settembre 2025, il loro nuovo album “Antidepressants” è il decimo capitolo in studio e la dichiarazione d’intenti del nuovo corso. “Se “Autofiction” era il nostro disco punk, “Antidepressants” è il nostro disco post‑punk – ha spiegato Scott Anderson – non ha alcun senso essere in linea e omologati. Abbiamo sempre preferito distinguerci. Se tutti oggi facessero un disco punk noi faremmo qualcosa di pop. E sicomme di post punk non si parla più, il nostro disco è perfettamente motivati. La nostalgia come facile zona commerciale non ci piace…”

L’album intreccia atmosfere anni ’70, riff affilati e qualche ballata onirica e malinconica con la chitarra di Richard Oakes molto in evidenza e la voce di Anderson come sempre molto caratteristica: un po’ carezza e un po’ ceffone.

La residency londinese e i live speciali

Per accompagnare l’uscita, i Suede hanno messo in scena evento speciale al Southbank Centre di Londra: la proiezione del documentario cult “The Insatiable Ones”, e due serate alla Royal Festival Hall di Londra tra classici e brani nuovi, un intimo set “off‑mic” nella Purcell Room e un gran finale alla Queen Elizabeth Hall con la Paraorchestra. Una sequenza di formati che racconta la doppia anima della band: elettrica e orchestrale, istintiva e curatissima.

È anche il manifesto di come intendono la performance oggi: non un semplice “best of”, ma un percorso immersivo nel loro immaginario, che il 27 marzo sbarcherà anche a Milano dove il set sarà più tradizionalmente rock ed elettrico.0

Accoglienza e classifiche

La critica internazionale ha salutato “Antidepressants” come una prova di maturità combattiva, capace di coniugare impatto e profondità. In UK il disco si è subito piazzato ai vertici delle classifiche: secondo posto nella Albums Chart e primo tra i vinili, a conferma di una fanbase trasversale e fedele.

La resa dal vivo, tradizionalmente uno dei punti di forza del gruppo, ha già tradotto in energia scenica il nuovo materiale nelle prime date promozionali, con setlist che privilegiano la fase post‑reunion ma senza rinunciare agli inni generazionali.

Gli Suede oggi

Il ritorno dei Suede in Italia è più di una tappa di tour: è l’occasione per misurare lo stato di grazia di una band che ha trasformato il revival in reinvenzione. Tra la fisicità dei nuovi brani, il carisma di Anderson, la chitarra scattante di Oakes e un impianto sonoro asciutto ma cinematografico, il live al Fabrique promette di essere una serata ad alto tasso emotivo. Per chi li ha amati negli anni Novanta e per chi li ha scoperti molto più tardi con “Autofiction”, “Antidepressants” suona come una sfida vinta.

Questa la scaletta degli Suede alla Royal Albert Hall di Londra

Disintegrate

Dancing with the Europeans

Antidepressants

Personality Disorder

Trash

Animal Nitrate

Killing of a Flashboy

It Starts and Ends With You

June Rain

Outsiders

Crackhead

Sweet Kid

Life Is Golden

She Still Leads Me On

Shadow Self

The Sound and the Summer

Criminal Ways

Trance State

This Time

So Young

Metal Mickey

Beautiful Ones

BIS

The Only Way I Can Love You