Suede, il ritorno con Antidepressants: nuovo album e un tour nel 2026

Sono passati molti anni dall’ultimo disco degli Suede, ma la band di Brett Anderson torna in grande stile con il decimo album Antidepressants e un tour nel 2026 che al momento non prevede un ritorno in Italia

Gli Suede, una delle band simbolo del britpop degli anni Novanta, tornano a far parlare di sé con l’annuncio del loro decimo album in studio, Antidepressants.

La pubblicazione è accompagnata dall’ufficializzazione di un tour al momento solo britannico che partirà a fine gennaio 2026 e porterà Brett Anderson e compagni nei principali teatri e arene del Regno Unito. A brevissimo al via la prova generale del tour, una breve serie di concerti intimi – sette – Presso alcuni southbank Centre Takeover.

Antidepressants: un disco tra ansia e connessioni

Definito dal frontman Brett Anderson come un disco post-punk, Antidepressants affronta i temi più pressanti del nostro tempo: la paranoia, l’ansia, il senso di disconnessione che caratterizza la società contemporanea: “Il tutto in un periodo che storicamente mette tutti al centro dell’attenzione, anche troppo – spiega Anderson – le nostre nuove canzoni vogliono catturare proprio questa tensione, offrendo una colonna sonora che suonerà malinconica ma diventa anche un potente inno motivazionale per chi suo malgrado si sente “rotto in un mondo rotto”.

Il bassista Mat Osman ha parlato di un “disco ambizioso, da grande palco”, destinato a segnare una nuova fase della carriera della band.

Dalla nostalgia al futuro

Il ritorno dei Suede, band ispiratissima e capace di scrivere testi estremamente critici fin dal loro esordio negli anni ’90, tornano quindi al centro dell’attenzione raccontando un disagio che è soprattutto psicologico: “Oggi avere tanti soldi in tasca o essere estremamente popolare non ti mette al riparo dal dramma di sentirti sbagliato nel posto e nel momento sbagliato – dice ancora Brett Anderson – i social ci vogliono omologare. Guai a essere frusrtrati se il nostro modello comportamentale è un manichino…”

Negli ultimi anni, la band ha dimostrato di saper rinnovare la propria estetica musicale senza rinnegare i fasti del passato. Se Autofiction era stato presentato come un disco punk, Antidepressants si propone come la sua naturale evoluzione: un lavoro più stratificato, che recupera il lato oscuro e teatrale tipico della band, ma lo incornicia con sonorità taglienti e contemporanee.

Suede, le date del tour

Il tour vero e proprio degli Suede partirà il 30 gennaio 2026 da Folkestone e si concluderà il 21 febbraio a Brighton. Tra le tappe più attese, quella del 7 febbraio allo York Barbican, che segna il ritorno della band in una città che li ha sempre accolti con entusiasmo. Londra al momento è escluso da questo primo calendario, ma già si sa che il tour avrà una sua estensione in UK e in Europa. E si spera anche in Italia dove gli Suede mancano dal concerto al Fabrique di Milano del 2018.