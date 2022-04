Sturdy, Rondodasosa: testo, video, significato della canzone

E’, uscito, da qualche ora, ‘Sturdy’, il nuovo singolo di Rondodasosa. Il pezzo, in poco tempo, è finito in tendenza su Youtube nella sezione musica.

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto il video con l’audio della canzone.

Tutti bravi a parlar nelle song

Guai, ma non ti ho mai visto far slide

Morirò a fianco di un mio bro

Non c’è niente che possa fermarci

Odiano Rondo, parlano di Rondo

Ma poi ascoltano Rondo, why?

Sei tu che sei chiuso di mente,

mica io che sono uno stroxxo

Sto con dei killer e un paio di scammer

Hoes, chick, thot, gunman

Non mi faccio beccare mai lacking

Dentro il bag, ho il chinga nelle palle

Il mio jiggy ti mette in un toast

Sto fumando un opps, la situa qua è hot

Body count non chiederlo, no

Da comе ti poni io somiglio a un .

Rappresento San Siro, stiamo facendo la storia

Non parlarе, amigo

Sturdy nel barrio,

abbasso i miei rivali

G-Star come … da tre come il tiro

Ora sono nel giro, ora sei mio nemico

Se ti sorrido, è perché sono ricco

Mica perché sono tuo amico

Siamo la nuova scena,

non puoi negarlo, è inutile dirlo

Il mio dawg investe in crypto,

trasferisce tutto sul lingo

Slash come Kimbo, non parlo, sto sul chico

Arrivo al punto G, no G Unit, sai che non fingo

Lei mi chiede il mio government name (Shut up)

SSG, nobody safe, active nelle trenches

Nevica, non è ray

Working, hustlin’ 24/7, everyday (Shut up)

Lei mi chiede il mio government name

SSG, nobody safe, active nelle trenches

Nevica, non è ray

Working, hustlin’ 24/7, everyday

Sono più credibile io come gangster

Che tu come mafioso

Con tutta l’industria contro,

guarda adesso dove sono

Non devo pagare i feat.,

no, non mi serve la promo

Volevano boicottarci, ah,

si boicottano da soli, bitch

Megl-meglio ballerino che chiattone

Ambarabàciccìcoccò,

per la cocò stai in overdose

Queste hoes son tutte uguali,

hanno tutti le loro cose

Ascoltavate Chicago,

mo’ per due diss fate le trxxe

Sturdy-sturdy, ah, la mia bitch è sturdy

Give me my money oppure fuori dai coglioni

Dici che sto cappando

e che non ho mai visto quei soldi

Chiedilo all’A&R chi è l’italiano

che ha firmato quattro milioni

Bitch, non farmi questioni

Ogni hoe di questa scena

l’ho schiacciata come Kobe

Tu ti mangi carne di Kobe

ma rimani sempre un minchione

I miei cichi ti levano tutto,

non importa qual è il tuo nome

Dummy

Lei mi chiede il mio government name (Shut up)

SSG, nobody safe, active nelle trenches

Nevica, non è ray

Working, hustlin’ 24/7, everyday (Shut up).

Lei mi chiede il mio government name (Shut up)

SSG, nobody safe, active nelle trenches

Nevica, non è ray

Working, hustlin’ 24/7, everyday (Shut up).