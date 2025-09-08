Stray Kids, record storico con KARMA: sette debutti consecutivi al n.1 della Billboard 200

Gli Stray Kids hanno conquistato un nuovo primato nella storia della musica mondiale: con l’album KARMA, uscito il 22 agosto, il gruppo k-pop è diventato il primo in assoluto nella storia della classifica ufficiale di Billboard, ad aver fatto debuttare al numero uno Top 200 i suoi primi sette album. Un traguardo che consacra la band come una delle realtà più influenti del panorama internazionale.

Stray Kids, un successo globale

Il disco ha venduto 313mila unità negli Stati Uniti nella sua prima settimana, di cui ben 296mila copie pure. Si tratta del secondo miglior debutto del 2025, dietro soltanto a Hurry Up Tomorrow di The Weeknd, ma sufficiente a garantire agli Stray Kids un altro primato: quello di gruppo k-pop con il maggior numero di album al n.1 nella storia della classifica americana.

KARMA ha raggiunto il primo posto non solo negli Stati Uniti ma anche in Francia, Germania e Belgio, entrando nella top 5 in Australia e scalando le classifiche mondiali. L’album è composto da undici tracce prodotte dal collettivo creativo interno alla casa di produzione 3RACHA, formato da Bang Chan, Changbin e Han, e racconta il concetto di destino attraverso la lente personale e artistica della band nelle sue diverse sfaccettature.

Stray Kids, disco e tour

Il disco è arrivato dopo il tour mondiale che ha visto gli Stray Kids esibirsi in 54 show distribuiti in 34 città, con 27 date negli stadi e record di pubblico in metà delle location. Un tour che è passato anche dall’Italia con le date dell’Olimpico e dell’Ippodromo di Milano tra lo scorso anno e questa estate per complessive 140mila presenze consolidando lo status del gruppo come uno dei fenomeni live più seguiti degli ultimi anni.

La scia di successi

Prima di KARMA, gli Stray Kids avevano già dominato le classifiche con ODDINARY (2022), MAXIDENT (2022), ★★★★★ (5-STAR) (2023), 樂-STAR (ROCK-STAR) (2023), ATE (2024) e HOP (2024), tutti entrati direttamente al n.1 della Billboard 200.