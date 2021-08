Prodotto da Kevin Shirley & Steve Harris, Stratego è un brano degli Iron Maiden presente nel nuovo disco della band, Senjutsu.

Stratego, significato e autori canzone

Preceduto dal precedente singolo dalla durata di sei minuti, The Writing on the Wall, il doppio album è stato ora affiancato da un secondo singolo, più corto, ma decisamente nello stile degli Iron Maiden.

Scritto dal chitarrista Janick Gers e dal bassista Steve Harris – l’ultimo dei quali ha co-prodotto Senjutsu – Stratego viaggia con armonie di chitarra elettrica, grida del frontman Bruce Dickinson e un assolo dal sapore cinematografico.

Il brano parla del ritrovare il proprio equilibrio e sentiero (“Cerco di ritrovare la strada di casa, Per sentirmi di nuovo lo stesso, La voce del nulla è stata ascoltata troppo a lungo”). La ricerca di libertà è asoluta (“Signore ascoltami ora, Lasciami andare”).

Stratego, audio della canzone

Qui potete ascoltare Stratego degli Iron Maiden.

Iron Maiden, Stratego, Testo

[Verse 1]

How do you read a madman’s mind?

Teach me the art of war

For I shall bring more than you bargained for

Give me an ultimatum

That I could not dream of

Spills of a crying nation upon my soul

[Pre-Chorus 1]

For I have not a mortal soul

That you already know

Look at my eyes

There’s no surprise

[Chorus]

Ocean is black, the devil’s track

Looking beyond beneath the sea

Eye of the storm is here again

Been there before you were ever born

Beyond the dark, I feel the pain

It’s hidden but I can’t explain

A cross to bear, a heavy faith

My sorrow whispers time again

[Post-Chorus]

I hear you calling my name

Come to claim my life again

Pray for me I’m almost there

The pain almost too much to bear

[Verse 2]

I try to find my way back home

To feel the same again

The voice of nothing listened far too long

Little by little eat away

I think I’ve lost my mind

Too late to change now what I left behind

[Pre-Chorus 2]

Hear me, listen my call

I am ready to fall

Lord hear me now

Let me go

[Chorus]

Ocean is black, the devil’s track

Looking beyond beneath the sea

Eye of the storm is here again

Been there before you were ever born

Beyond the dark, I feel the pain

It’s hidden but I can’t explain

A cross to bear, a heavy faith

My sorrow whispers time again

Iron Maiden, Stratego, Traduzione in italiano

Come si legge nella mente di un pazzo?

Insegnami l’arte della guerra

Perché porterò più di quanto ti aspettassi

Dammi un ultimatum

Che non potevo sognare

Versamenti di una nazione piangente sulla mia anima

Perché non ho un’anima mortale

Che già sai

Guarda i miei occhi

Non c’è sorpresa

L’oceano è nero, la traccia del diavolo

Guardando oltre sotto il mare

L’occhio del ciclone è di nuovo qui

Ci sono stato prima che tu nascessi

Oltre il buio, sento il dolore

È nascosto ma non riesco a spiegarlo

Una croce da portare, una fede pesante

Il mio dolore sussurra di nuovo il tempo

Ti sento chiamare il mio nome

Vieni a reclamare di nuovo la mia vita

Pregate per me, ci sono quasi

Il dolore è quasi troppo da sopportare

Cerco di ritrovare la strada di casa

Per sentirmi di nuovo lo stesso

La voce del nulla è stata ascoltata troppo a lungo

Mangia a poco a poco

Penso di aver perso la testa

Troppo tardi per cambiare ora quello che mi sono lasciato alle spalle

Ascoltami, ascolta la mia chiamata

Sono pronto a crollare

Signore ascoltami ora

Lasciami andare

L’oceano è nero, la traccia del diavolo

Guardando oltre sotto il mare

L’occhio del ciclone è di nuovo qui

Ci sono stato prima che tu nascessi

Oltre il buio, sento il dolore

È nascosto ma non riesco a spiegarlo

Una croce da portare, una fede pesante

Il mio dolore sussurra di nuovo il tempo