È “Storie brevi” di Tananai e Annalisa il brano vincitore di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024” di RTL 102.5. La prima radiovisione d’Italia ha incoronato il brano che per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate e votate.

Ecco le dichiarazioni di Tananai:

“Storie Brevi è una canzone che ha cambiato il nostro modo di vedere i tormentoni estivi. Io e Annalisa volevamo soddisfare un’esigenza di spensieratezza e nostalgia legate forse più a epoche passate, periodi in cui l’estate si viveva in attimi, momenti e appunto, in storie brevi. La nostra idea era quella di creare una canzone in cui sia noi stessi sia la gente potesse ritrovare quella leggerezza e sono piuttosto soddisfatto del risultato ottenuto in questa estate diversa”, aggiunge Tananai.