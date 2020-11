L’edizione 2020 di Children in need vede protagonista la cover di “Stop crying your heart out” degli Oasis.

Il singolo di beneficenza viene pubblicato nel giorno della raccolta fondi dell’ente di beneficenza, venerdì 13 novembre, e vede alcune delle più grandi star dell’industria musicale collaborare per raccogliere fondi vitali per aiutare i bambini e i giovani le persone in tutto il Regno Unito sono svantaggiate, in un momento in cui ne hanno più bisogno.

Bryan Adams, Izzy Bizu, Grace Chatto dei Clean Bandit, Cher, Mel C, Jamie Cullum, Ella Eyre, Paloma Faith, Rebecca Ferguson, Jess Glynne, Sheku Kanneh-Mason, Lenny Kravitz, KSI, Lauv, Ava Max, Kylie Minogue, James Morrison, Gregory Porter, Nile Rodgers, Jack Savoretti, Jay Sean, Anoushka Shankar, Robbie Williams e Yola sono i cantanti coinvolti in queste reinterpretazione disponibile a partire da questo venerdì.

Dal 1985 questa raccolta fondi vede un singolo ufficiale rilasciato appositamente per assicurare introiti in beneficenza. Lo scorso anno fu pubblicato il brano “Yellow” interpretato da Jodie Whittaker. In passato, hanno partecipato -singolarmente- Craig David, (con “All We Needed”), Ellie Goulding (“How long will i love you”), le Girls Aloud (“Something New”), Will Young (“You and I”) e le Spice Girls (“Headlines, Friendship Never Ends”).

Stop crying your heart out è un brano degli Oasis, scritto da Noel Gallagher e pubblicato nel giugno 2002. Ai tempi del rilascio, il pezzo si spinge fino al secondo posto della classifica dei singoli più venduti in Uk.

Riuscirà questa versione corale a rendere giustizia a questo gioiello musicale raggiungendo, finalmente, la vetta della chart?