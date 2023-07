Sting è in concerto stasera, 14 luglio 2023, all’Auditorium Parco della musica Cavea, a Roma, con una nuova data italiana del suo tour.

Il My Songs Tour è un tour mondiale a sostegno del suo tredicesimo album in studio da solista My Songs, pubblicato il 24 maggio 2019. Ha avuto inizio il 28 maggio 2019 a La Seine Musicale a Parigi, in Francia ed è proseguito fino al 17 novembre 2019 al The Met di Philadelphia Successivamente, il calendario dei live è stato posticipato e riprogrammato ad agosto 2020 e poi al 2021 a causa della pandemia di Covid-19.

La data di stasera, a Roma, è l’ultima delle tre tappe italiane, dopo Mantova e Torino. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti disponibili.

Sting, Roma, la scaletta del concerto, 14 luglio 2023

Il concerto inizierà alle 21. A seguire la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione.

Message in a Bottle (The Police)

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic (The Police)

If You Love Somebody Set Them Free

If It’s Love

Loving You

Rushing Water

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Brand New Day

Heavy Cloud No Rain

Shape of My Heart

Why Should I Cry for You?

All This Time

Mad About You

Walking on the Moon (The Police)

So Lonely (The Police)

Desert Rose

King of Pain (The Police)

Every Breath You Take (The Police)

Roxanne (The Police)

Sting, Roma, biglietti del concerto, 14 luglio 2023

Non sono più disponibili biglietti per la data a Roma di venerdì 14 luglio 2023. Il concerto di Sting è sold out.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica Cavea a Roma

Ecco le informazioni per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Con la linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Poi linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Infine con la linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

Uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.