Sting si esibirà martedì 19 luglio 2022 a Parma, presso il Parco Ducale. Il cantante eseguirà sul palco i più grandi successi da solista e anche i pezzi che lo hanno reso celebre, in tutto il mondo, quando era leader dei Police. Da Fragile a Every breathe you take, sarà un’occasione imperdibile per i fan.

Il My Songs Tour è un tour mondiale per promuovere il suo tredicesimo album in studio da solista, My Songs, rilasciato il 24 maggio 2019. Il tour è iniziato il 28 maggio 2019 a La Seine Musicale a Parigi, in Francia, ed è proseguito fino al 17 novembre 2019 al Met di Philadelphia. In seguito, doveva riprendere nel 2020 con una residenza (riprogrammata) di 8 date dal 15 agosto al 2 settembre al Caesars Palace di Las Vegas, Nevada, ma è stato posticipato e riprogrammato ad agosto 2020 e poi al 2021 a causa alla pandemia di Covid-19. Non è stato ribattezzato “The Bridge Tour” dopo l’uscita nel novembre 2021 del nuovo album in studio di Sting (di materiale inedito) The Bridge, sebbene la scaletta del tour in corso nel 2022 includa 5 brani del nuovo disco in studio.

Sting, Parma, 19 luglio 2022, Info biglietti

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il tour di Sting a Parma, martedì 19 luglio 2022. Si parte dai 97.75 delle Prima Tribuna fino ai 172.50 della Poltronissima Premium. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Sting, Parma, 19 luglio 2022, scaletta concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto di Sting al Parco Ducale a Parma, programmato per martedì 19 luglio 2022.

Message in a Bottle

Englishman in New York

Every Breath You Take

If You Love Somebody Set Them Free

If It’s Love

Rushing Water

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Brand New Day

Shape of My Heart

Wrapped Around Your Finger

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

King of Pain

Every Breath You Take

Roxanne

Fragile