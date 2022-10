Sting si esibirà in concerto martedì 25 ottobre 2022 alle 21, a Milano, al Forum di Assago. Il My Songs Tour è un tour mondiale del cantautore britannico, a sostegno del suo tredicesimo album in studio da solista My Songs, rilasciato il 24 maggio 2019. Il tour è iniziato il 28 maggio 2019 a Parigi, in Francia, ed è proseguito fino al 17 novembre 2019 al Met di Filadelfia. Il tour doveva riprendere nel 2020 con una residenza (riprogrammata) di 8 date dal 15 agosto al 2 settembre al Caesars Palace di Las Vegas, Nevada, ma è stato posticipato e riprogrammato ad agosto 2020 e poi al 2021 a causa alla pandemia di COVID-19. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto.

Sting, Milano, 25 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Sting al Forum di Assago. Si parte dai 63,25 euro del 4 Settore Numerato Visione Limitata Laterale fino ai 74.75 del 3 Settore Numerato Visione Limitata Laterale. Clicca qui per tutte le informazioni o per l’acquisto dei biglietti.

Sting, Milano, 25 ottobre 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto di Sting, in programma il 25 ottobre 2022 al Forum di Assago a partire dalle 21.

Message in a Bottle

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic

If It’s Love

For Her Love

Rushing Water

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Spirits in the Material World

Brand New Day

Shape of My Heart

What Could Have Been

Whenever I Say Your Name

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

King of Pain

Every Breath You Take

Roxanne

Fragile

Forum di Assago, Milano, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.