Sting è in concerto stasera, 11 dicembre 2023, al Forum di Assago a Milano, con una nuova data del suo tour, a supporto del suo tredicesimo album solista in studio My Songs, pubblicato il 24 maggio 2019. Diversamente dalle attese, questo tour non è stato ribattezzato The Bridge Tour dopo l’uscita nel novembre 2021 del nuovo disco in studio di Sting (di materiale originale).

Dopo le tappe estive, il tour è riprese in Europa con una serie di live, incluso una data a Milano, in calendario l’11 dicembre 2023. Terminerà il 16 dicembre in Spagna. Tornerà nel nostro Paese il 3 agosto 2024 a Pula, in Sardegna. nell’unico appuntamento dell’estate prossima.

La scaletta di Sting in concerto al Forum di Assago

Ecco la scaletta di Sting al Forum di Assago con l’ordine di esecuzione dei brani. Oltre ai pezzi solisti, non mancheranno canzoni dei Police, come Message in a bottle o Roxanne.

Il concerto inizierà alle 21.

Message in a Bottle (The Police)

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic (The Police)

If You Love Somebody Set Them Free

Spirits in the Material World (The Police)

The Hounds of Winter

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Brand New Day

Heavy Cloud No Rain

Shape of My Heart

Why Should I Cry for You?

All This Time

A Thousand Years

Walking on the Moon (The Police)

So Lonely (The Police)

Desert Rose

King of Pain (The Police)

Every Breath You Take (The Police)

Roxanne (The Police)

Fragile

Biglietti per il concerto di Sting al Forum di Assago

Il concerto di Sting al Forum di Assago è quasi sold out. Sono disponibili solo posti a 80.50 euro per il 3 Settore Numerato Visione Limitata Laterale. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.