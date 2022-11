Still don’t know my name è una canzone di Labrinth. Il pezzo è stato scritto per la colonna sonora della serie tv “Euphoria”, nel 2019 ed è presenta proprio nella soundtrack. Qui sotto potete leggere traduzione e testo del brano e ascoltare il pezzo.

Still don’t know my name, Ascolta la canzone, significato

La canzone evidenzia una passione importante e un amore per una persona che, ancora, nonostante tutto questo, ancora non conosce il nome di chi prova tutte queste emozioni.

Labrinth, Still don’t know my name, Testo canzone

I took your heart

I did things to you only lovers would do in the dark

It made you a God

Priests, popes, and preachers would tell me I did it wrong

But hey

You made a negro flip

What do I say

To make me exist?

Oh, stranger

Still don’t know my name

You still don’t know my name (Woo)

And I would die your slave

Baby, right now

But you still don’t know my name

Yeah

Wish you, wish you’d come over, mmm

Miss you, kiss you in make-believe

I’m dreamin’ of all of the possibilities

I’m kissing all over your body, my Nefertiti

And every time I think the planets aligning

You’re still so close, but yet so far

Still don’t know my name

You still don’t know my name (Woo)

And I would die your slave

Baby, right now

But you still don’t know my name

Yeah

Labrinth, Still don’t know my name, Traduzione canzone

Ho preso il tuo cuore

Ti ho fatto cose che solo gli amanti farebbero al buio

Ti ha reso un Dio

Sacerdoti, papi e predicatori mi direbbero che ho sbagliato

Ma hey

Hai fatto un capriccio da nero

Cosa dico

Per farmi esistere?

Oh, straniero

Ancora non so il mio nome

Non conosci ancora il mio nome (Woo)

E io morirei tuo schiavo

Tesoro, adesso

Ma ancora non conosci il mio nome

Sì

Mi auguro, vorrei che tu venissi, mmm

Mi manchi, baciarti per finta

Sto sognando tutte le possibilità

Ti sto baciando su tutto il corpo, mia Nefertiti

E ogni volta penso che i pianeti si allineino

Sei ancora così vicino, ma ancora così lontano

Ancora non so il mio nome

Non conosci ancora il mio nome (Woo)

E io morirei tuo schiavo

Tesoro, adesso

Ma ancora non conosci il mio nome

Sì