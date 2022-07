Steve Lacy: Gemini Rights è il nuovo album

Dal 15 luglio, è disponibile il secondo album di Steve Lacy, dal titolo Gemini Rights, che arriva a circa tre anni di distanza dall’album d’esordio Apollo XXI (nominato ai Grammy Awards nella categoria Best Urban Contemporary Album).

Il nuovo album del cantautore, chitarrista e produttore statunitense include Bad Habit, hit che sta scalando le classifiche di tutto il mondo e che, al momento, si trova nella top ten dei brani più ascoltati al mondo su Spotify.

Altri brani presenti nell’album già pubblicati sono Mercury, pubblicato lo scorso 16 giugno, e Sunshine, reso disponibile lo scorso 13 luglio.

Con questi tre singoli, Steve Lucy ha superato quota 100 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

L’album è interamente scritto e prodotto da Steve Lacy che si è ispirato ad artisti come Caetano Veloso, i Beatles, Andre 3000 (e il suo album The Love Below) e Sly Stone.

Negli ultimi anni, Steve Lacy ha collaborato con tanti artisti (Tyler the Creator, Solange, J. Cole, Vampire Weekend, Dirty Projectors, Kali Uchis, Thundercat e Mac Miller) e ha ricevuto vari riconoscimenti come il Wired Magazine Tech Visionary e il Time Magazine Most Influential Teen.

Gemini Rights ha esordito al settimo posto nella Billboard 200 e nei primi posti in classifica in molti paesi del mondo come Canada, Australia, Nuova Zelanda e, per quanto riguarda l’Europa, Norvegia e Lituania.

Oltre all’album d’esordio, Apollo XXI, nel 2020, il cantautore e chitarrista ha anche pubblicato una compilation dei suoi primi lavori dal titolo The Lo-Fis.

Steve Lacy – Gemini Rights: tracklist

1. Static

2. Helmet

3. Mercury

4. Buttons

5. Bad Habit

6. 2Gether (Enterlude) (with Matt Martians)

7. Cody Freestyle

8. Amber

9. Sunshine (feat. Fousheé)

10. Give You the World