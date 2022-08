Steve Hackett si esibirà questa sera, 1 agosto 2022, in concerto, a Taormina, per un’altra data del suo tour. Cantautore e musicista, è diventato famoso come chitarrista del gruppo rock dei Genesis dal 1971 al 1977 per poi intraprendere una carriera solista. Con la band, ha collaborato a sei album in studio, tre album dal vivo, sette singoli e un EP. È stato comunque inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Genesis nel 2010.

Steve Hackett ha pubblicato il suo primo album da solista, Voyage of the Acolyte nel 1975, quando faceva ancora parte dei Genesis. Dopo una serie di altri album da solista, ha co-fondato il supergruppo GTR con Steve Howe nel 1986. Dopo il primo omonimo disco GTR, che ha raggiunto la posizione numero 11 della Billboard 200, Hackett lasciò i GTR, riprendendo la sua carriera da solista. Da allora ha pubblicato album e girato in tutto il mondo, in tour.

Il tour che ha visto 6 date in Italia (questo è l’ultimo appuntamento) si intitola ““Genesis Revisited – Seconds out“ e include brani tratti dai dischi dei Genesis nei quali Hackett ha collaborato, nella sua carriera (dal 1971 al 1977). Non mancheranno anche brani solisti rilasciati dopo l’abbandono del musicista.

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto in calendario al Teatro Antico a Taormina il 1 agosto 2022, dai biglietti alla scaletta.

Steve Hackett, Taormina, 1 agosto 2022, biglietti concerto

Tutti i biglietti per il concerto di Steve Hackett sono sold out tranne la gradinata non numerata a 35 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Steve Hackett, Taormina, 1 agosto 2022, Scaletta concerto

Every Day

Shadow of the Hierophant

Seconds Out

Squonk

The Carpet Crawlers

Robbery, Assault and Battery

Afterglow

Firth of Fifth

I Know What I Like (In Your Wardrobe)

The Lamb Lies Down on Broadway

The Musical Box

Supper’s Ready

The Cinema Show

Aisle of Plenty

Dance on a Volcano

(Assolo di batteria)

Los Endos