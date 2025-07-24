Le stelle della musica celebrano Ozzy Osbourne: Lady Gaga, Coldplay, Alice Cooper, un’ondata di tributi live

La morte di Ozzy Osbourne ha ovviamente scosso l’intero universo musicale, ma è stata anche l’occasione per una straordinaria ondata di tributi dal vivo che è davvero da considerare senza precedenti.

Se lungo New Road, a Birmingham, che molti fan fanno ribattezzato la Black Sabbath Avenue, dove campeggia un gigantesco murales dedicato a Ozzy, sono immediatamente comparsi decine di mazzi di fiori e biglietti, quasi tutte le città hanno voluto ricordare il cantante scomparso con scritte e messaggi sugli avvisi della metro, sulle info delle linee dei bus.

Birmingham piange il principe delle tenebre

In quasi tutta Birmingham, fuori dai club e dai negozi di dischi, si sono formati piccoli capannelli di fan. Quasi tutte le band tributo di Ozzy e dei Sabbath si sono spostate in città per eseguire liberamente per strada il loro repertorio con il consenso della municipalità. Sarà così fino al giorno dei funerali per i quali si prevede il coinvolgimento dei migliaia di persone. Anche se per il momento la famiglia non ha ancora ufficializzato le proprie disposizioni sulle esequie.

Impensabile che si svolgano in forma completamente privata tale è l’affetto che la gente sta dimostrando al rocker. Da più parti si ipotizza già un concerto celebrativo, un po’ com’era accaduto per Freddy Mercury. Ma al momento è tutto prematuro, e tutto dovrà comunque passare dal consenso della seconda moglie, Sharon e dei figli.

Il tributo dei colleghi: Alice Cooper

Dai veterani del rock ai protagonisti del pop mondiale, il dolore per la scomparsa del Principe delle Tenebre si è trasformato in omaggio artistico, con decine di artisti che in questi giorni hanno ricordato la figura leggendaria del frontman dei Black Sabbath nei loro concerti, attraverso cover, messaggi, immagini e performance cariche di emozione.

Il tributo più sentito è arrivato forse da Alice Cooper, suo storico amico e compagno d’eccessi nei decenni d’oro dell’hard rock. Durante il suo show a Chicago, Cooper ha interrotto la scaletta per introdurre una versione ruvida e solenne di “Paranoid”, accompagnata da un video che ripercorreva alcuni momenti iconici di Ozzy, dagli anni nei Sabbath ai suoi show da solista: “Ozzy era il mio fratello nel caos. Non c’è mai stato nessuno come lui e mai ci sarà“,

Poi a fine show ha riunito la band al centro per l’ultimo inchino e commosso ha detto… “Buona notte Ozzy, fratello mio”

Chris Martin e i Coldplay

Anche i Coldplay hanno stupito tutti dedicando a Ozzy un’intensa rilettura pianistica di “Changes”, brano tratto dall’epoca Sabbath ed eseguita da Chris Martin che ha raccontato al pubblico come Ozzy fosse per lui “la dimostrazione vivente che puoi essere folle ma anche profondamente umano e solidale allo stesso tempo”. Il pubblico ha risposto con una standing ovation: Martin ha chiesto che tutte le luci si accendessero in un minuto di omaggio davvero intenso ed emozionante.

Lady Gaga

Anche Lady Gaga, da sempre affascinata dalle icone dark, ha scelto di aprire la sua residency a Las Vegas con un accenno a “Crazy Train” uscendo sul palco con una maglia di Ozzy facendo headbanging a lungo insieme ai suoi ballerini. Poi in un monologo improvvisato ha toccato corde inaspettate: “Ozzy mi ha insegnato che la stranezza non va nascosta, va urlata. Era un punk senza etichetta, un sopravvissuto della scena e un poeta maledetto”. Il suo messaggio si è rapidamente diffuso online, raccogliendo centinaia di migliaia di condivisioni.

I Queens of the Stone Age hanno dedicato a Ozzy Osbourne Long Slow Goodbye dal palco di Zagabria; i Def Leppard che erano a Malta in concerto e che in passato erano stati ospiti dell’Ozzfest, hanno suonato una deliziosa versione acustica di Changes.

Un coro unanime

Anche artisti apparentemente lontani dall’universo metal hanno sentito il bisogno di rendere omaggio. Billie Eilish, durante il suo concerto a Toronto, ha citato Ozzy come uno dei suoi “idoli d’infanzia” e ha mostrato sul maxischermo una foto di lei bambina con una maglietta dei Sabbath. Post Malone, che aveva collaborato con Osbourne nel 2019 sul brano “Take What You Want”, ha eseguito nuovamente il pezzo a Berlino accompagnato da un visual tributo e ha dichiarato: “Quella canzone è uno dei regali più belli della mia carriera. Ozzy era un gigante, ma anche una persona che ti faceva sentire visto e ascoltato”.

I meme su Ozzy

Decine i meme comparsi sul web, alcuni davvero molto divertenti. In uno si vede Ozzy entrare all’inferno e cacciare il diavolo, accolto da Lemmy, dei Motorhead che dice a Satana, “Ora puoi andare, è arrivato il capo”.

In un altro realizzato con l’intelligenza artifciale si vede Ozzy in sedia a rotelle che improvvisamente si alza in piedi, sorride e si inchina.

Moltissimi i fiori depositati anche a Hollywood, sulla stella della Walk Of Fame dedicata al rocker.