Stefano De Martino, l’annuncio più bello: fan pazzi di gioia

Dopo l’ultima puntata di Affari Tuoi è arrivata una comunicazione importante, il dettaglio che ha scatenato il pubblico

Si è appena conclusa una stagione televisiva davvero d’oro per Stefano De Martino che ha raggiunto risultati strepitosi con Affari Tuoi, programma che ha iniziato a condurre lo scorso settembre, prendendo il posto di Amadeus. E proprio adesso che si appresta a vivere le “meritate vacanze”, è arrivato l’annuncio che riempie di gioia tutti

Non è solo il conduttore napoletano a essere felice, con lui tutte le persone che sono al suo fianco, del resto si tratta di qualcosa di davvero inaspettato ed eccezionale. Proprio poco dopo che è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi, che ha salutato il pubblico in vista della pausa estiva, è stato reso noto il retroscena.

Stefano De Martino, la bellissima notizia prima delle vacanze

Stefano De Martino ha da poco concluso una stagione di Affari Tuoi da record e non solo dal punto di vista degli ascolti – che come sappiamo sono stati strepitosi – ma anche per ciò che riguarda le vittorie. A svelare i dettagli di quanti soldi sono stati vinti in quest’edizione del game show è stato il giornalista Ruben Trasatti su X.

In tutte le puntate – che sono state in totale 262, di cui 2 speciali – sono stati vinti 8.267.547 euro in gettoni d’oro, in media ad ogni appuntamento sono stati vinti 31.555 euro. Trasatti ha anche sottolineato come le vittorie sarebbero tutt’altro che casuali, poiché il dottore con una serie di stratagemmi psicologici e studi sulle probabilità, riuscirebbe a far scegliere ai concorrenti quello che vorrebbe. Ad ogni modo si tratta di una cifra molto importante.

Quest’anno era stato Striscia la Notizia a parlare di vittorie ad Affari Tuoi non del tutto trasparenti, insinuando il dubbio che dietro gli ascolti così alti ci fossero vincite tanto stellari. Ad ogni modo il conduttore Stefano De Martino, che ha concluso la sua prima esperienza al timone del programma, non può che dirsi soddisfatto di un simile traguardo, che mai si sarebbe immaginato prima ancora di iniziare.

Giunto nel game show di Rai 1 in punta di piedi, a poco a poco ha fatto sempre più suo il programma, dandogli un tocco del tutto personale e discostandosi così dalla figura di Amadeus, che l’ha condotto per moltissimi anni. Dai siparietti con il cane Gennarino, che è sinonimo di buon augurio per un concorrente, ai balletti con i concorrenti, fino alle battute tipicamente partenopeo, l’Affari Tuoi di Stefano De Martino piace e funziona.

Non è un caso che De Martino da tempo sia considerato l’uomo di punta della Rai, il “nuovo” che si fa avanti, conquistando fette sempre più ampie di pubblico. L’anno prossimo sarà ancora al timone di Stasera Tutto è Possibile, show di Rai2 che sotto la sua guida ha raggiunto importanti ascolti.