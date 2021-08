“Stay” è una collaborazione tra The Kid LAROI e Justin Bieber che descrive in dettaglio il desiderio per il perdono da parte della sua amata e l’ammirazione e preghiera di Bieber per l’altra persona. Il brano è stata presentato in anteprima sulla storia di Instagram di LAROI nel settembre 2020. Ha anche eseguito la canzone durante il suo concerto Genius Live nel novembre 2020. Il 31 maggio 2021, la traccia è stata rilasciata interamente. Il duetto con Bieber, ufficialmente, è uscito il 9 luglio scorso.

Nella canzone, The Kid Laroi esprime tutta la sofferenza nel non poter avere la sua amata vicina. Promesse non mantenute, sensazioni di incapacità di restare senza chi si ama (“Mi ubriaco, mi sveglio, sono ancora ubriaco, Mi rendo conto del tempo che ho perso qui

Sento che non puoi sentirti come mi sento”). Senza chi ama, tutto non ha senso. Il bisogno che l’amata resti è alla base del pezzo, una sorta di preghiera condivisa tra i due artisti. Se Kid Laroi si scusa e si pente dei suoi errori, Justin Bieber, invece, loda e sottolinea le qualità dell’altra persona.

The Kid Laroi (reso graficamente come The Kid LAROI) è il nome d’arte di Charlton Kenneth Jeffrey Howard. rapper, cantautore e produttore nato in Australia, a Sydney. Tra i brani di maggior successo, ricordiamo So Done, Without You, e Go (featuringJuice Wrld). Il suo mixtape di debutto è F*ck Love.

La collaborazione di The Kid Laroi e Justin Bieber in “Stay” ha permesso di conquistare il terzo posto nella classifica Billboard Hot 100.

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione del brano.

[Chorus: The Kid LAROI]

I do the same thing I told you that I never would

I told you I’d change, even when I knew I never could

I know that I can’t find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey (Oh)

[Verse 1: The Kid LAROI]

I get drunk, wake up, I’m wasted still

I realize the time that I wasted here

I feel like you can’t feel the way I feel

Oh, I’ll be fucked up if you can’t be right here

[Pre-Chorus: The Kid LAROI]

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, I’ll be fucked up if you can’t be right here

[Chorus: The Kid LAROI]

I do the same thing I told you that I never would

I told you I’d change, even when I knew I never could

I know that I can’t find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey

I do the same thing I told you that I never would

I told you I’d change, even when I knew I never could

I know that I can’t find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey

[Verse 2: Justin Bieber]

When I’m away from you, I miss your touch (Ooh)

You’re the reason I believe in love

It’s been difficult for me to trust (Ooh)

And I’m afraid that I’ma fuck it up

Ain’t no way that I can leave you stranded

‘Cause you ain’t ever left me empty-handed

And you know that I know that I can’t live without you

So, baby, stay

[Pre-Chorus: Justin Bieber, The Kid LAROI & Both]

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

I’ll be fucked up if you can’t be right here

[Chorus: The Kid LAROI with Justin Bieber]

I do the same thing I told you that I never would

I told you I’d change, even when I knew I never could

I know that I can’t find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey

I do the same thing I told you that I never would

I told you I’d change, even when I knew I never could

I know that I can’t find nobody else as good as you

I need you to stay, need you to stay, hey

[Outro: The Kid LAROI & Justin Bieber]

Woah-oh

I need you to stay, need you to stay, hey

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi (Oh)

Mi ubriaco, mi sveglio, sono ancora ubriaco

Mi rendo conto del tempo che ho perso qui

Sento che non puoi sentirti come mi sento io

Oh, sarò f0ttuto se non puoi essere proprio qui

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, sarò fottuto se non puoi essere proprio qui

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi

Quando sono lontano da te, mi manca il tuo tocco (Ooh)

Sei la ragione per cui credo nell’amore

È stato difficile per me fidarmi (Ooh)

E ho paura di mandare tutto a [email protected]

Non c’è modo che io possa lasciarti incagliata

Perché non mi hai mai lasciato a mani vuote

E tu sai che io so che non posso vivere senza di te

Quindi, piccola, resta

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Sarò incasinato se non puoi essere proprio qui

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto

So che non riesco a trovare nessun altro bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi

Woah-oh

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi