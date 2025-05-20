5 cantanti che hanno recitato nei film

Il mondo dello spettacolo è variegato e in continua evoluzione e spesso porta gli artisti a vestire ruoli diversi anche se non originariamente nelle loro corde. Spesso attori e cantanti non rinunciano a mettersi sotto esame e accettano anche prove che potrebbero metterli al centro delle critiche. In particolare oltre oceano alcune icone della musica si sono ritrovati sul set e hanno deciso di interpretare ruoli diversi, un mood che è più popolare di quanto si pensi. E se alcuni si sono rivelati, oltre che dei cantanti di successo, anche degli attori bravissimi altri hanno reso una prova non proprio all’altezza delle aspettative.

Diversi i cantanti che hanno recitato e che si sono conquistati l’attenzione dei media: certo le critiche non sono state sempre positive, ma alcuni sono riusciti ad avere diversi consensi. Si potrebbe citare l’iconica Madonna, e più recentemente Jennifer Lopez, che ha interpretato ruoli diversi e tutti di un certo livello. Certo non sempre la critica ha promosso le sue esibizioni, ma il più delle volte ha rivelato di essere una bravissima attrice. Diversi poi i musical che dagli anni ’30 a oggi da Broadway sono approdati al cinema e che hanno richiesto la presenza di voci esclusive: da Bing Crosby a Barbra Streisand, ma anche Frank Sinatra e Elvis Presley.

Il fenomeno che porta i cantanti sul set è molto comune e ha permesso a diversi artisti di testare le loro potenzialità come attori, anche se non era tra i loro progetti. Alcuni hanno anche ricevuto premi e nomination all’Oscar il che conferma che un’artista può avere un talento versatile in grado di superare sfide diverse. Di seguito 5 cantanti che si sono messi alla prova sul set e hanno superato la sfida brillantemente.

5 cantanti perfetti sul set: rivelazioni inaspettate

Tra i 5 cantanti che si sono rivelati perfetti sul set, confermandosi degli attori eccezionali c’è sicuramente Davide Bowie, noto come il duca bianco. Nel 1976 ha interpretato L’uomo che cadde sulla terra e in seguito ha lavorato con diversi registi di spessore come John Landis, Martin Scorsese, David Lynch e Christopher Nola. Nel 1986 è parte del cast di Labyrinth, film fantasy che lo consacra attore a tutti gli effetti.

Cher cavalca l’onda del successo cinematografico da più di 50 anni. Oltre ad essere un’icona della musica grazie alla sua voce particolare, ha conquistato Hollywood con le sue diverse interpretazioni. Ha debuttato sul set negli anni sessanta, ma ottenuto il consenso di pubblico e critica nel 1982 con il film Jimmy Dean, di Altman. Da quel momento la sua carriera nel cinema è stata in continua ascesa e ricca di successi. Nel 1988 ha ricevuto l’Oscar come attrice protagonista per la sua interpretazione nel film Moonstruck.

Successo sul set anche per la cantante irlandese Jessie Buckley e per Harry Style. Quest’ultimo nel 2022 è entrato nel cast di ’MCU e recentemente ha recitato in Don’t Worry Darling e e My Policeman: due pellicole in uscita. A convocarlo sul set per la prima volta è stato Christopher Nolan che lo ha voluto nel film inglese Dunkirk. Infine impossibile non citare Lady Gaga che dopo aver recitato in diverse pellicole di spessore, nel 2018 ha ricevuto per A Star Is Born la nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista e per la migliore canzone originale per cui ha vinto l’ambita statuetta.