Star è un brano di Paky presente nel suo disco “Salvatore”. Attualmente, l’audio della canzone è al secondo posto dei video in tendenza musicale su YouTube. Il pezzo vede il featuring di Shiva.

Paky, Star, Significato canzone

Il brano racconta la raggiunta del successo, dello status di star, dopo una vita difficile. Il padre è sempre assente e la promessa alla madre di essere qualcuno, nella vita, lo ha portato a conquistare l’obiettivo. Dalla solitudine iniziale alle modelle che passano nel letto fino ai sogni conquistati e al denaro ottenuto.

Paky, Star, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Star”:

Paky, Star, Testo canzone

[Strofa 1: Shiva]

Giravo in strada da solo, Ovest luogo, boxer Polo

Quando non avevo niente, nessuno mi stava addosso (No, no)

Mio padre era sempre assente, mi son fatto il culo il doppio

L’avevo promesso a mamma che un giorno sarò famoso

Mo giro in strada da solo, Audi logo, Amiri nuovo

Le modelle con cui scopo senza cuore come un robot (Robot)

Il mio fra’ prende le droghe dal mattino come un lavoro

Il diablo mi fa le doppie sopra il palco quando suono

Carica e spara, poi fai reloaded (Buh-buh)

I soldi umidi sparsi in cucina, colpa delle pentole (Milano)

Dalle case trap in classifica, non credo mica nelle coincidenze (Milano)

Un giorno si avvеrano i sogni con auto veloci e contare i milioni

Tutti chе sanno le nostre canzoni, fratello quel giorno mi sembra già oggi (Santana)

Tra numeri e combinazioni, bracciali costosi e diversi alloggi (Buh-buh)

Nel frattempo che mi odi, io e Paky ci scambiamo vari orologi (Buh-buh)

È una moda sputare le rime, prima eri in coda dagli sputapalline

Con tutto ‘sto social sembri una puttana che si fa riempire per essere

[Ritornello: Shiva & Paky]

Star (Milano), saremo star, saremo star (Buh-buh, saremo star)

Fuori da quel bar, fuori da quel bar (Brr-ah)

Ora abbasso il tettuccio dell’auto mentre sto uscendo da questo isolato

Più ricco di chiunque ci sia mai abitato, guarda sono

Star (Milano), saremo star (Milano), saremo star (Milano, saremo star)

Fuori da quel bar, fuori da quel bar (Fuori da quel bar, brr-ah)

Alla faccia di chi vuole male, quando pioveva nel mio bilocale

Piovon banconote dentro ‘sto locale, puta sono star (Salvatore)

[Strofa 2: Paky]

Glory, ah (Glory)

Una notte, sì, ho pregato a Dio, ho sperato niente fosse vero

Ho capito che qui non c’è un Dio e a mangiare è solo il cimitero

Conobbi il diavolo all’inferno e poi mi piacque ciò che mi ha promesso

Yo, ah, okay, yo, ventaglio di carte blu-blu se sudo (Blu-blu)

Ah, okay, yo, il mio conto sale su su, non li sudo (Su su)

Ah, okay, yo, casa di mamma ho due choppa

Fanno a coppia come Cip e Ciop (Cip e Ciop)

Ti fanno a buchi come Spongebob (Tu-tu-tu)

A tavola coi real G da quando sono un bambino

Più anni dentro che fuori, mi trattano come un figlio (Come un figlio)

Ognuno addosso ha due omicidi, chiedono se sei un fastidio

Dico: “È a posto, è amico mio”, ma muore se muovo un dito

Oddio, c’ho vent’anni, ho tutti gli occhi su di me (Su di me)

Oddio, parli troppo, forse sei geloso di me (Di me)

Oddio, venti K in cash e prendo e investo di qua (Di qua)

Altri venti me sto di là (Di là), sono boss come Di Lauro (Di Lauro)

[Ritornello: Shiva & Paky]

Star, saremo star, saremo star (Buh-buh, saremo star)

Fuori da quel bar, fuori da quel bar (Brr-ah)

Ora abbasso il tettuccio dell’auto mentre sto uscendo da questo isolato

Più ricco di chiunque ci sia mai abitato, guarda sono

Star (Milano), saremo star (Milano), saremo star (Milano, saremo star)

Fuori da quel bar, fuori da quel bar (Fuori da quel bar, brr-ah)

Alla faccia di chi vuole male, quando pioveva nel mio bilocale

Piovon banconote dentro ‘sto locale, puta sono star