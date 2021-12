E’ iniziato dicembre ed è il momento dei bilanci dell’anno che sta per finire. Ed ecco, come potete vedere sui social in queste ore, la Spotify Wrapped Mania che permette di scoprire quali canzoni e artisti abbiamo più ascoltato nel scorso degli ultimi 11 mesi. Ed ecco anche i dati ufficiali degli utenti in Itala e nel mondo attraverso una serie di curiosità.

Partiamo dallo svelare il nome dell’artista più ascoltato a livello globale. Per il secondo anno consecutivo si tratta del rapper portoricano Bad Bunny. Era risultato anche lui trionfatore nel 2020.

E la canzone più ascoltata in tutto il mondo? Si tratta di “drivers patent” di Olivia Rodrigo.

Sfera Ebbasta, invece, è l’artista con il maggior numero di stream in Italia mentre “malibu” di sangiovanni è la canzone più ascoltata

Infine, The Joe Rogan Experience è il podcast più popolare a livello mondiale e Il Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia si aggiudica il primo posto in Italia.

Ecco i dati condivisi a livello nazionale e internazionale grazie alla Spotify Wrapped.

A seguire ecco la top ten con la classifica delle dieci canzoni più ascoltate in Italia, in base gli ultimi dati

malibu, sangiovanni

MI FAI IMPAZZIRE, BLANCO, Sfera Ebbasta

Notti In Bianco, BLANCO

LA CANZONE NOSTRA, MACE (feat. BLANCO & SALMO)

NUOVO RANGE, Rkomi (feat. Sfera Ebbasta)

lady, sangiovanni

ZITTI E BUONI, Måneskin

MILLE, Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

PARTIRE DA TE, Rkomi

Paraocchi, BLANCO

Primo posto per il vincitore della categoria canto di Amici 20, Sangiovanni, con la sua Malibù, tra i tormentoni di quest’estate fin dal mese di maggio, quando venne interpretata nel serale del talent show. Un vero e proprio trionfo per il giovane artista che ritroviamo anche alla 6 con “Lady”.

Ma a spiccare -più volte- nella top ten è sicuramente Blanco, rivelazione assoluta dell’anno. Lo troviamo in seconda posizione con “Mi fai impazzire” (insieme a Sfera Ebbasta), in “Notti in bianco” (medaglia di bronzo), “La canzone nostra” insieme a Mace e Salmo (alla numero 4) e anche alla 10 con la sua Paraocchi.

Molto bene anche Rkomi con due pezzi (Nuovo range e Partire da te), per i Maneskin (dopo il boom di Sanremo 2021 e la vittoria dell’Eurovision Song Contest con “Zitti e buoni”) e per Mille, hit dell’estate 2021 incisa da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.