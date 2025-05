Spin Doctors, 12 anni dopo: nuova energia con “Face Full of Cake”

Gli Spin Doctors hanno aspettato 12 anni per uscire con il nuovo disco e dall’11 aprile sono di nuovo in pista con Face Full of Cake, album prodotto con Capitol Records. Tutti li ricordiamo per Two Princes, un brano del 1992 che li ha lanciati verso la fama mondiale.

Dopo quel brano del primo album ne sono seguiti 5: Turn It Upside Down, You’ve Got to Believe in Something, Here Comes the Bride, Nice Talking to Me e If the River Was Whiskey. Poi una pausa, durante la quale hanno elaborato, hanno anche deciso di fare dei cambiamenti, come quello dell’etichetta.

Il gruppo ha già rilasciato il primo singolo, “Still A Gorilla“, insieme al video, che presenta un suono più potente e energico rispetto ai precedenti lavori, ma mantiene l’umorismo tipico della band. Il brano è ispirato alla canzone “Konichiwa Bitches” di Robyn e affronta temi come la condizione umana, con un testo scritto in modo rapido grazie a un’idea proveniente dal batterista Aaron Comess.

Un album iniziato durante la pandemia

Il nuovo album segna anche il debutto della band su Capitol Records e l’ingresso del nuovo bassista, Jack Daley, che si è unito alla band nel 2021. La creazione di “Face Full of Cake” è iniziata durante la pandemia, con diverse sessioni di scrittura, tra cui una nello studio del membro dei Phish Mike Gordon.

La band in un’intervista ha descritto il processo di registrazione come molto rilassato, senza pressioni, e sentono che l’album cattura un’energia fresca, con canzoni che sono sembrate venire fuori spontaneamente.

“Non pensavamo davvero a un disco. Abbiamo attraversato molte fasi nei nostri 35 anni di carriera, e a volte le cose sono davvero entusiasmanti, altre volte sono estremamente difficili. Quando abbiamo fatto questo disco, abbiamo catturato un momento che ci è sembrato senza sforzo. C’è un’energia davvero fresca nei brani, la sensazione di aver scoperto le canzoni mentre le suonavamo”. ha affermato Comess, il batterista.

Ha inoltre dichiarato che i fan degli Spin Doctors rimarranno entusiasti di questo nuovo lavoro, che mantiene il suono caratteristico della band ma con una maturità che riflette la loro lunga carriera. La band ha avuto grande successo negli anni Novanta con il loro album d’esordio “Pocket Full of Kryptonite”, che ha venduto oltre dieci milioni di copie, e due singoli di grande successo, “Little Miss Can’t Be Wrong” e la già citata “Two Princes“. Dopo trent’anni di carriera e quasi duemila concerti, gli Spin Doctors sono ancora attivi e pronti a presentare questo nuovo capitolo della loro storia.

“Face Full of Cake” – Tracklist

1. Boombox

2. Rock ‘N’ Roll Heaven

3. Still A Gorilla

4. The Heart Of The Highway

5. Double Parked

6. I Liked You Better When Your Butt Was Big

7. The Buddha On The Lawn

8. She Don’t Love Me Anymore (Anymore)

9. I’m The Man (You Got)

10. While You’re Holding The Moon (Over Me)

11. She Stands Alone