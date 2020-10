“Spicy” è il quarto singolo tratto dal terzo album in studio di Ty Dolla $ign, “Featuring Ty Dolla $ign”. L’artista di Los Angeles è affiancato dal rapper e cantante Post Malone per una collaborazione melodica che segue il loro successo del 2018 “Psycho”, a cui Post fa cenno nel suo verso.

L’argomento della canzone si concentra sullo stile di vita selvaggio del duo, pieno della compagnia di belle donne interessate ai loro soldi.

Qui potete ascoltare la canzone, a seguire testo e traduzione del pezzo prodotto da Westen Weiss & ​damn james!.

Ty Dolla $ign feat. Post Malone, Spicy, Lyrics

[Intro]

(Damn James)

(Dolla $ign, Dolla $ign)

[Chorus: Ty Dolla $ign]

Who tryna, who tryna go?

Who gon’ drop it down like there’s money on the floor?

Who tryna, who tryna bust it for the dollars?

Who tryna freak, bring their homegirl and run it?

She my spicy lil’ mama, she let me bust her piñata

I buy her all the designer, but she’s still leavin’ tomorrow

[Verse 1: Ty Dolla $ign]

Who tryna, who tryna go?

Who nigga hope that she don’t?

Who tryna slide for the night?

Who tryna wife her? Not I

Know my name, say my name

Yellow diamonds on my chain, lemonade

I can never be your main, but tell your man

You gon’ have to call him back another time

Girl, let’s get out and vibe

Go up, get loud

Get right here and now

Yeah, tell me

[Chorus: Ty Dolla $ign]

Who tryna, who tryna go?

Who gon’ drop it down like there’s money on the floor?

Who tryna, who tryna bust it for the dollars?

Who tryna freak, bring their homegirl and run it?

She my spicy lil’ mama, she let me bust her piñata

I buy her all the designer, but she’s still leavin’ tomorrow

[Verse 2: Post Malone]

She tryna pull my pants down

I was lightin’ up a stoge on my break time

Told her “Babe, I got a meetin’ over FaceTime”

She don’t care, my lil’ mama never waste time (Ooh)

Gotta catch a flight real quick

Took a Xanny on the plane and the fuckin’ lipstick

She look at me and laugh, give a fuck what I think

And she bad, she a crazy, but I like her like this, yeah

Shawty so bad, man, shawty so cold

Wanna go out, twenty-five years old

Met her in the club, they were playin’ “Psycho”

Now we match APs and they all rose-gold

And we both can agree

Ooh, she wilder than me

[Chorus: Ty Dolla $ign]

Yeah, tell me who tryna, who tryna go?

Who gon’ drop it down like there’s money on the floor?

Who tryna, who tryna bust it for the dollars?

Who tryna freak, bring their homegirl and run it?

She my spicy lil’ mama, she let me bust her piñata

I buy her all the designer, but she’s still leavin’ tomorrow

Ty Dolla $ign feat. Post Malone, Spicy, Traduzione

(Dannato James)

(Dolla $ign, Dolla $ign)

Chi prova, chi prova ad andare?

Chi lo lascerà cadere come se ci fossero soldi sul pavimento?

Chi prova, chi cerca di buttarsi a capofitto per i dollari?

Chi cerca di fare il folle, porta la sua ragazza di casa e lo gestisce?

Lei è la mia piccante mamma, mi ha lasciato rompere la sua piñata

Le compro tutto lo stilista, ma domani se ne va ancora



Chi prova, chi prova ad andare?

Quale nero spera che non lo faccia?

Chi prova a scivolare per la notte?

Chi cerca di sposarla? Non io

Conosci il mio nome, dì il mio nome

Diamanti gialli sulla mia catena, limonata

Non potrò mai essere il tuo principale, ma dillo al tuo uomo

Dovrai richiamarlo un’altra volta

Ragazza, usciamo e vibra

Vai su, alza la voce

Vai proprio qui e ora

Sì, dimmi

Chi prova, chi prova ad andare?

Chi lo lascerà cadere come se ci fossero soldi sul pavimento?

Chi prova, chi cerca di buttarsi a capofitto per i dollari?

Chi cerca di fare il folle, porta la sua ragazza di casa e lo gestisce?

Lei è la mia piccante mamma, mi ha lasciato rompere la sua piñata

Le compro tutto lo stilista, ma domani se ne va ancora

Sta cercando di tirarmi giù i pantaloni

Stavo accendendo uno sigaro durante la mia pausa

Le ho detto “Tesoro, ho un incontro su FaceTime”

Non le importa, la mia piccola mamma non perde mai tempo (Ooh)

Devo prendere un volo molto velocemente

Ho preso uno Xanny sull’aereo e il fottuto rossetto

Mi guarda e ride, frega un cazzo di quello che penso

E lei è cattiva, è pazza, ma mi piace così, sì

Piccola così cattiva, amico, piccola così fredda

Voglio uscire, venticinque anni

L’ho incontrata nel club, stavano suonando “Psycho”

Ora abbiniamo gli AP e sono tutti oro rosa

E possiamo essere entrambi d’accordo

Ooh, lei è più selvaggia di me



Chi prova, chi prova ad andare?

Chi lo lascerà cadere come se ci fossero soldi sul pavimento?

Chi prova, chi cerca di buttarsi a capofitto per i dollari?

Chi cerca di fare il folle, porta la sua ragazza di casa e lo gestisce?

Lei è la mia piccante mamma, mi ha lasciato rompere la sua piñata

Le compro tutto lo stilista, ma domani se ne va ancora