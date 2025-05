Spice Girls, voci di tour mondiale: ma manca un pezzo

Le Spice Girls stanno preparando un nuovo tour mondiale per celebrare i 30 anni di carriera, ma all’appello manca Victoria Beckham, pronta solo a poche apparizioni con un cameo ma non a partecipare a tutto il tour che si prospetta di non meno di sei mesi

Le Spice Girls stanno preparando un nuovo tour mondiale per celebrare i 30 anni di carriera, ma all’appello manca Victoria Beckham, pronta solo a poche apparizioni

Dopo mesi di speculazioni e indiscrezioni, le Spice Girls sembrano finalmente pronte a tornare sul palco per festeggiare i trent’anni dalla loro prima uscita discografica.

Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Halliwell sarebbero pronte a una reunion che ha del clamoroso e che già l’anno prossimo le vedrebbe in un tour molto impegnativo. Ma con un’assenza pesante: Victoria Beckham, la celebre “Posh Spice”, avrebbe infatti già fatto sapere alle amiche e compagne, di non voler prendere parte al progetto.

Spice Girls: trattative avviate

L’ipotesi di un tour mondiale ha preso corpo alcuni mesi fa su iniziativa di Geri che ha contattato Simon Fuller, storico manager della band. I due si sarebbero incontrati a Miami, e secondo fonti vicine al gruppo, le trattative sarebbero molto avviate.

Geri, 52 anni, sposata con il manager della scuderia Red Bull di Formula 1, non ha impiegato molto tempo a convincere le colleghe che pure sono divise da anni e ormai conducono una vita molto diversa e lontana da quella dei primi anni insieme.

Spice Up Your Life

Le Spice Girls, simbolo della cultura pop degli anni Novanta, stanno trattando per una somma impressionante che le renderebbe la band al femminile più ricca di sempre. L’ultima volta che si sono esibite dal vivo è stato nel 2019, con una serie di concerti nel Regno Unito a cui Victoria Beckham non partecipò. Posh Spice, in modo del tutto amichevole aveva declinato per non abbandonare la famiglia – anche se i figli ormai sono tutti grandi, ma soprattutto per non isolarsi dalla sua principale attività di stilista e fashion creator. Il suo marchio negli Stati Uniti è un colosso che l’ha resa di gran lunga la più ricca delle cinque.

“Ci sono state tante voci negli ultimi mesi – rivela una fonte citata da The Sun – ma Geri è sempre stata troppo impegnata per dire davvero sì. Ora però è tornata in contatto con Simon Fuller e stanno valutando diverse idee entusiasmanti. Le ragazze sono entusiaste di tornare live”.

Spice Girls: Victoria Beckham fuori dal tour?

Victoria Beckham sarebbe “al 90% fuori dai giochi, disposta tuttavia a presenziare ad alcune date con un cameo. Presenzierebbe alla promozione e alle conferenze stampa – dice la stessa fonte – “perché è orgogliosa della sua storia insieme alla band e vuole onorare la reunion del gruppo”.

SI parla però di un tour molto impegnativo: non meno di otto mesi. Le richieste arrivano da tutto il mondo: Giappone, Australia, Sud America e Asia incluse. Un impegno eccessivo per lei…

Geri Halliwell apre alla reunion

Geri Halliwell si conferma ancora una volta la figura chiave per il ritorno delle Spice Girls. Le ragazze si sarebbero incontrate a New York qualche settimana fa: un nuovo appuntamento è fissato a Londra con Simon Fuller a metà maggio.

Intervistata da The Times, Geri ha sottolineato il legame tra le componenti del gruppo: “Abbiamo condiviso qualcosa di enorme. C’è sempre stata fiducia tra noi, ci vogliamo ancora molto bene a distanza di così tanti anni. Quando siamo insieme siamo le stesse ragazze di Wannabe. Ed è qualcosa di bellissimo”.

Mel C e il sogno del tour globale

Anche Melanie C ha lasciato intendere che un evento speciale per i 30 anni dall’uscita di Spice – l’album di debutto del gruppo – è in fase di studio. Intervenendo sulla radio australiana 2Day FM, la Chisolm ha dichiarato: “Vogliamo fare ma deve essere qualcosa di grandioso. Non posso dire troppo, ne stiamo parlando. L’idea è quella di un grandissimo bel tour mondiale”.

Durante un’altra intervista a Apple Music, la cantante ha aggiunto… “Ci sentiamo tutte molto legate. Una volta Spice Girl, sempre Spice Girl. Se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo iniziare a pianificare seriamente”.

Dalla nascita al mito: 30 anni di Spice Girls

Le Spice Girls furono costruite a tavolino dopo una serie di audizioni nel 1994 da un’idea “costruita” tramite casting. Il successo arriva nel 1996 con Wannabe, singolo esplosivo che conquista le classifiche di 37 Paesi e trasforma Mel B, Mel C, Emma, Geri e Victoria in icone globali di straordinario successo. In quattro anni vendono oltre 100 milioni di dischi, collezionano nove singoli al numero uno e si impongono come la girl band di maggior successo della storia.

Nel 2001 arriva lo scioglimento ufficiale, ma il legame con il pubblico non si spezza. Seguono diverse reunion: nel 2007, al termine di una lunga pausa, e nel 2012 in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra con un breve set di 10’ e due canzoni. La loro ultima tournée, nel 2019, ha registrato oltre 700mila presenze.