Spice Girls in lutto: addio al coreografo Paul Roberts, arte e amicizia sul palco

Le Spice Girls piangono Paul Roberts, coreografo del tour 2019, scomparso a 52 anni dopo una malattia. Il professionista aveva lavorato anche con One Direction, Sam Smith e Harry Styles

Le Spice Girls hanno annunciato con profonda tristezza la scomparsa di Paul Roberts, coreografo e stage director del loro ultimo tour del 2019. L’artista, 52 anni, è morto la settimana scorsa dopo una lunga battaglia contro il cancro.

La morte di Paul Roberts

La notizia è stata confermata dal marito del professionista, Phil Griffin, con un messaggio diffuso sui social in cui ha raccontato che Roberts “è morto serenamente a casa, circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici più cari”.

Ma è on line che si sono letti i tributi più commoventi: anche perché Roberts era molto conosciuto nel panorama del pop britannico e nel corso degli ultimi venti anni aveva lavorato con moltissime star estremamente popolari sia a video che a produzioni live.

Sui loro profili ufficiali, individualmente, le Spice Girls gli hanno dedicato un tributo affettuoso: “Paul Roberts è stato parte integrante del nostro tour del 2019. La sua creatività, la passione e la gioia di vivere erano evidenti in ogni spettacolo. Paul era una persona meravigliosa, e siamo state fortunate a condividere non solo il palco, ma anche un’amicizia che andava oltre la musica” ha scritto Geri Halliwell, parole che sono state riprese anche dalle altre Spices.

Una carriera al fianco delle popstar

Paul Roberts era un nome noto nel panorama della musica live internazionale. Negli anni aveva collaborato con artisti di fama mondiale. Fin dagli inizi aveva affiancato gli One Direction, sue erano le coreografie di tutti i tour della band ma anche di alcuni video diventati iconici.

Dopo lo sciogimento della band il coreografo aveva mantenuto un rapporto professionale e umano molto stretto con ,. con cui aveva lavorato anche per i suoi primi progetti solisti. Sua la firma sulle coreografie del videoclip “Treat People With Kindness” del 2021, che gli era valso riconoscimenti importanti.

Anche Sam Smith aveva voluto ricordarlo, sottolineando quanto Roberts fosse “una luce nel mondo, capace di lasciare un’impronta che non svanirà mai”.

Paul Roberts, una eredità di energia e positività

Paul Roberts era considerato un professionista capace di fondere tecnica e cuore. Non era soltanto un coreografo, ma un vero e proprio architetto dello spettacolo live, in grado di guidare artisti, ballerini e team tecnici con entusiasmo e precisione. La sua carriera aveva attraversato arene e stadi in Europa e negli Stati Uniti, sempre con la stessa passione che traspariva anche nei rapporti personali. Anche per questo negli ultimi anni gli erano stati affidati incarichi più rilevanti, inclusa la regia di alcuni show importanti.

Phil Griffin, il marito, ha risposto alle Spice Girls con parole toccanti: “Paul ha amato ogni momento trascorso con voi e vi ama ancora, da un altro luogo”.