Geri Horner (ex Halliwell) ha messo un punto ai rumors delle ultime settimane su una possibile partecipazione delle Spice Girls -al gran completo, inclusa Victoria, per Glastonbury 2024. Dopo aver negato questa opzione, ha poi assicurati che avranno qualcosa di speciale in serbo per i fan “ad un certo punto” per celebrare il 30° anniversario dell’iconico gruppo femminile. l’anno prossimo. Queste le sue parole in un’intervista al Sunday Times.

Emma Bunton (Baby Spice) ha recentemente ammesso che le piacerebbe vedere le Spice Girls riunirsi a Glastonbury.

“Se ne parla sempre, non è vero? ‘Oh, le Spice Girls stanno tornando.’ È stato così divertente, anche l’anno scorso, una mia cara amica era a Glastonbury, e mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Salirai sul palco?’ Dico, ‘No, sono sicura o te lo avrei detto!’ Sai una cosa, ovviamente come Spice Girls, adoriamo lavorare insieme, e quando è il momento giusto, le cose succedono. Ma io le amo, amo, amo, e non vedo l’ora di esibirci di nuovo. Deve essere giusto per tutti noi, collettivamente, quindi spero che ciò accada presto prima o poi”

Melanie Chilsom (Sporty Spice) ha recentemente ammesso che tornare sul palco con Victoria (Posh Spice) è il suo “sogno finale”. E ripensando al tour negli Stadi di 4 anni fa, ricorda:

“Siamo stati accolti così bene, ci siamo divertiti moltissimo. È stato il momento in cui ci siamo resi conto dell’impatto che avevamo avuto su una generazione di persone. Abbiamo voglia di tornare sul palco, è qualcosa di cui continuiamo a discutere. Si tratta semplicemente di navigare nella vita, nel lavoro, nelle famiglie di tutti”

Anche lei, come Emma, amerebbe comunque esibirsi a Glastonbury con le Spice Girls:

“Glastonbury è così magico, ed è senza dubbio il festival britannico per eccellenza. Un giorno uno spettacolo delle Spice Girls sarebbe una cosa grandiosa. Ci piacerebbe onorare quel palco”

Alla domanda se un’altra reunion includerebbe Victoria, ha aggiunto:

“Sarebbe il sogno più grande. La porta è sempre aperta per Victoria, ci piacerebbe rivederla. Incrociamo le dita”

Su questa ipotesi, il The Sun ha lanciato un’interessante previsione:

“Victoria compirà 50 anni l’anno prossimo e le stesse Spice Girls compiranno 30 anni. Sembrano due anniversari troppo belli per perderli. Tutte e cinque sono a bordo per celebrare i 30 anni in un modo o forma. È molto eccitante”