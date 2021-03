Spaceman è il nuovo singolo di Nick Jonas, accompagnato da un video ufficiale rilasciato proprio in queste ore.

Il cantante è un astronauta isolato che desidera tornare a casa da sua moglie. La canzone è la title track del suo quarto album in studio, che arriva venerdì ed è disponibile per il pre-order. All’interno sono presenti 11 tracce ed è il seguito di Last Year Was Complicated del 2016.

Nella clip diretta da Anthony Mandler, Jonas vaga per un pianeta desolato dove vive in una futuristica dimora a specchio. Tenta ripetutamente di tornare a casa e fallisce. La sua capacità di riprendersi e il suo amore per sua moglie, a casa, tuttavia, sono incrollabili.

Sua moglie, Priyanka Chopra Jonas, fa le apparizioni tramite un ologramma e attraverso gli schermi che guarda, il che alimenta la spinta dell’astronauta a mantenere la fede che si riuniranno se continua a tentare di fare ritorno.

Nelle immagini, sono presenti gli effetti solitari della quarantena, che Jonas esplora anche nei testi della canzone.

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui, a seguire testo e traduzione della canzone Spaceman di Nick Jonas.

Nick Jonas, Spaceman, Lyrics

[Verse 1]

Houston, think we got some problems

Find somebody who can solve ‘em

I feel like a spaceman

I feel like a spaceman

TV tells me what to think

Bad news, maybe I should drink

‘Cause I feel like a spaceman

I feel like a spaceman

[Pre-Chorus]

They say it’s a phase, it’ll change if we vote

And I pray that it will, but I know that it won’t

I’m a spaceman

Yeah, I’m a spaceman

And the numbers are high but we keep goin’ down

‘Cause we ain’t supposed to live with nobody around

I’m a spaceman

Yeah, I’m a spaceman

[Chorus]

And I’m talking to you

But it never feels like it comes through

Out on my own, I’m a spacеman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

From thе dark side of the moon

I know that it’s sad but it’s true

I’m tryna get home, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

Out on my own

[Verse 2]

Mask off minute I get home

All safe now that I’m alone

Almost like a spaceman

I feel like a spaceman

Keep on thinking that we’re close

No drugs still an overdose

I’m in outer space, man

I feel like a spaceman

[Chorus]

And I’m talking to you

But it never feels like it comes through

Out on my own, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

From the dark side of the moon

I know that it’s sad but it’s true

I’m tryna get home, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

Out on my own

[Bridge]

Hard times make you love the view

Right now think I’m getting through

Only way that I can

But I feel like a spaceman

[Chorus]

And I’m talking to you

But it never feels like it comes through

Out on my own, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

From the dark side of the moon

I know that it’s sad but it’s true

I’m tryna get home, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

Out on my own

[Outro]

Don’t wanna be alone

Don’t wanna be

Don’t wanna be out on my own

Don’t wanna be alone

Don’t wanna be

Don’t wanna be out on my own

Spaceman

(Ooh, ooh, I’m a spaceman)

Nick Jonas, Spaceman, Traduzione

Houston, penso che abbiamo dei problemi

Trova qualcuno che possa risolverli

Mi sento come un astronauta

Mi sento come un astronauta

La TV mi dice cosa pensare

Cattive notizie, forse dovrei bere

Perché mi sento come un astronauta

Mi sento come un astronauta

Dicono che sia una fase, cambierà se votiamo

E prego che sia così, ma so che non sarà così

Sono un astronauta

Sì, sono un astronauta

E i numeri sono alti ma continuiamo a scendere

Perché non dovremmo vivere con nessuno intorno

Sono un astronauta

Sì, sono un astronauta

E sto parlando con te

Ma non sembra mai che arrivi

Fuori da solo, sono un astronauta

Sì, sì, sono un astronauta

Dal lato oscuro della luna

So che è triste ma è vero

Sto cercando di tornare a casa, sono un astronauta

Sì, sì, sono un astronauta

Fuori da solo

Tolgo la maschera il minuto prima che torni a casa

Tutto al sicuro ora che sono solo

Quasi come un astronauta

Mi sento come un astronauta

Continua a pensare che siamo vicini

Nessun farmaco è ancora un’overdose

Sono nello spazio, amico

Mi sento come un astronauta

E sto parlando con te

Ma non sembra mai che arrivi

Fuori da solo, sono un astronauta

Sì, sì, sono un astronauta

Dal lato oscuro della luna

So che è triste ma è vero

Sto cercando di tornare a casa, sono un astronauta

Sì, sì, sono un astronauta

Fuori da solo

I tempi duri ti fanno amare il panorama

In questo momento penso che ce la sto facendo

L’unico modo in cui posso

Ma mi sento come un astronauta

E sto parlando con te

Ma non sembra mai che arrivi

Fuori da solo, sono un astronauta

Sì, sì, sono un astronauta

Dal lato oscuro della luna

So che è triste ma è vero

Sto cercando di tornare a casa, sono un astronauta

Sì, sì, sono un astronauta

Fuori da solo

Non voglio essere solo

Non voglio esserlo

Non voglio essere fuori da solo

Non voglio essere solo

Non voglio esserlo

Non voglio essere fuori da solo

Astronauta

(Ooh, ooh, sono un astronauta)