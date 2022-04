Spacecraft, Dolcenera: testo, video e significato della canzone

E’ uscito venerdì 22 aprile nelle radio e su tutte le piattaforme digitali ‘Spacecraft’ (K6DN Records – Universal), il nuovo singolo di Dolcenera, il primo tassello del suo nuovo progetto discografico previsto per l’autunno.

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto il video.

Mia madre aliena

rubo la sua auto nuova

e vado in scena

a marcia su di giri in prima

delirio di pioggia battente

io guido e non vedo più niente

E passo un rosso,

salto un dosso e il paradosso

accelerare

a un passo falso dal mio fosso

In radio una song di Capaldi

le lacrime ai tergicristalli

È per te che cambio sbando

e sbaglio strada per te

che non ritorno più a casa

Sono uscita in pullover

neanche questo commuove

Love me, love me, love me

avevo voglia di vederti

avevo voglia di vedere

che effetto fa

È come, come, come

avere il cosmo dentro gli occhi

guardare fuori da un oblò

di uno Spacecraft

Qui sotto casa tua

che non so che fare

non so che dire

non so più amare te

sirene a strobo di festa

le urla da fuori di testa

Un agente mi chiede qui che ci fai

come un Blade Runner

che cerca qualche Android

arresto del replicante

non farmi andar via per sempre

È per te che cambio sbando

e sbaglio strada per te

che non ritorno più a casa

Ho distrutto il mio Rover

neanche questo commuove

Love me, love me, love me

avevo voglia di vederti

avevo voglia di vedere

che effetto fa

È come, come, come

avere il cosmo dentro gli occhi

guardare fuori da un oblò

di uno Spacecraft

And I can feel it in my eyes

È come, come, come

avere il cosmo dentro gli occhi

come guardare da un oblò

di uno Spacecraft.

Love me, love me, love me

avevo voglia di vederti

avevo voglia di vedere

che effetto fa

Ed è come, come, come

avere il cosmo dentro gli occhi

come guardare da un oblò

di uno Spacecraft

And I can feel it in my eyes

Love me, love me, love me.