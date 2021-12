Spaccacuore è uno dei brani più celebri della discografia di Samuele Bersani.

E’ stato il terzo singolo estratto dal suo album del 1994, Freak. La musica fu composta da Samuele Bersani e Giuseppe d’Onghia menre il testo fu scritto da Samuele Bersani e Lucio Dalla.

Samuele Bersani, Spaccacuore, Significato canzone

Il messaggio del pezzo è incentrato su un amore finito, o forse mai iniziato. Il protagonista non ha saputo raccontarsi ed esprimere sentimenti ed emozioni nella relazione ma è lo stesso che, adesso, canta del legame interrotto intriso di dolore e nostalgia. Ed è lei a poterlo ferire, adesso con una metaforica pistola in mano puntata verso il suo cuore. L’amore che spacca il cuore, che ferisce, uccide per la troppa sofferenza. La preghiera di sparare è vista proprio come un porre fine all’agonia che lo opprime.

Spaccacuore, Ascolta la canzone

Spaccacuore, Video ufficiale

Samuele Bersani, Spaccacuore, Testo canzone

Spengo la tv

E la farfalla appesa cade giù

Ah, succede anche a me

È uno dei miei limiti

Io per un niente vado giù

Se ci penso mi dà i brividi

Me lo dicevi anche tu

Dicevi tu

Ti ho mandata via

Sento l’odore della città

Non faccio niente, resto chiuso qua

Ecco un altro dei miei limiti

Io non sapevo dirti che

Solo a pensarti mi da i brividi

Anche a uno stronzo come me

Come me

Ma non pensarmi più

Ti ho detto di mirare

L’Amore spacca il cuore

Spara, spara, spara, Amore

Tu non pensarci più

Che cosa vuoi aspettare?

L’Amore spacca il cuore

Spara, spara, spara, dritto qui

Qui

So chi sono io

Anche se non ho letto Freud

So come sono fatto io

Ma non riesco a sciogliermi

Ed è per questo che son qui

E tu lontana dei chilometri

Che dormirai con chi sa chi

Adesso lì

Ma non pensarmi più

Ti ho detto di mirare

L’Amore spacca il cuore

Spara, spara, spara, Amore

Tu non pensarci più

Che cosa vuoi aspettare?

L’Amore spacca il cuore

Spara, spara, spara, dritto qui

Qui

Ma non pensarmi più

Ti ho detto di mirare

L’Amore spacca il cuore

Spara, spara, spara, Amore

Tu non pensarci più

Che cosa vuoi aspettare?

L’Amore spacca il cuore

Spara, spara, spara, dritto qui