Sotto un treno, La Rua: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘Sotto un treno’, il nuovo singolo di ‘La Rua’ (la band che si è fatta conoscere, dal grande pubblico, per le loro partecipazioni ad ‘Amici’ e alle selezioni di ‘Sanremo Giovani’), prodotto da Nacor Fischetti e Charlie Mariani, insieme a Elisa Toffoli. La canzone esce venerdì 27 maggio 2022 su tutte le piattaforme digitali ed in radio.

Sotto un treno, La Rua: significato

La canzone cerca di spiegare quanto sia difficile gestire la rabbia e l’emotività dopo la fine di una relazione:

Il brano racconta uno spaccato della vita dell’artista e autore, Daniele Incicco, attraverso un sound essenziale e un linguaggio crudo e diretto.

Sotto un treno, La Rua: video

Il video sarà disponibile a breve.

Sotto un treno: La Rua: testo

Il testo del brano sarà disponibile nei prossimi giorni.