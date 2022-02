Sotto la pioggia: l’inedito di Gio Montana di Amici 21 (testo e video)

Oggi, lunedì 28 febbraio 2022, su tutte le piattaforme, è uscito Sotto la pioggia, il nuovo inedito di Gio Montana, che, ad oggi, non ha ancora conquistato un posto al serale di ‘Amici 21’, in partenza sabato 19 marzo 2022.

A seguire trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto potete ascoltare il brano.

E non dirmi mi manchi

Se poi quando ti cerco tu non ti fai trovare

sembravamo due pazzi

Ora quando mi scrivi giuro non sembri te

sembra scrivano altri

Tu sai farmi più male che bene

non prenderò più le tue parti

Sono riuscito a odiarti,

sono riuscito a odiarti eh

Ti penso solo quando c’è la luna

Ho cancellato il numero in rubrica ma

Mi han detto che in amore non c’è cura

Che poi chi non ti vuole non merita

Presa male se andavamo in centro

Quando dicevi che ero troppo grezzo

Ti soffermavi più a guardare quello

Che a capire davvero quello che ero dentro

Scusa ma non posso cambiare quello che sono solo per una bimba

ti parlan di me ma non sai come far finta che

tutto va bene e che adesso hai un’altra vita

eh non so se tu

ripenserai a un domani un giorno in più

e mi dimentico di te, ora che non penso più a te

sotto la pioggia non c’è musica ma vuoi ballare

siamo gocce che si perdono in un temporale

da quei passi nasce tutto e tu non sai che fare

quindi nell’indecisione mi hai lasciato andare

ora tu dimmi cosa c’è di me ti rimarrà il pensiero

ti chiedi ancora un pò come sarebbe stato se io fossi ancora li

e non dirmi mi manchi

se poi quando ti cerco se poi quando ti cerco

e vivo ancora nei miei drammi ma non sei più qui

e non mi scrivere mi manchi tanto non è un film

che tanto mica torno indietro

se sbaglio lo ripeto, dico quello che penso e me ne sbatto di

quello che pensi ha poco peso ti scusi e non ti credo

il lupo perde il pelo e sei ancora cosi

e io mi chiedo ancora che non so se tu

ripenserai a un domani un giorno in più

sotto la pioggia non c’è musica ma vuoi ballare

siamo gocce che si perdono in un temporale

da quei passi nasce tutto e tu non sai che fare

quindi nell’indecisione mi hai lasciato andare

ora tu dimmi cosa c’è di me ti rimarrà il pensiero

ti chiedi ancora un pò come sarebbe stato se io fossi ancora li