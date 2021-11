Sotto la pelle è il brano inedito cantato da Rea nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 7 novembre 2021. In occasione della gara insieme ai compagni di canto, la giovane artista si è esibita davanti al giudice speciale, Loredana Bertè.

Si parla di un legame viscerale, epidermico, tra due persone che vorrebbero fuggire da tutto e cercare riparo in un luogo esclusivo, solo per loro (“Dove le strade, Non hanno un nome, E i nostri corpi, Non hanno memoria, Dove restare, Non fa rumore, E le parole, Come persone, Non servono se Con te”). Tutto il resto è accessorio, si bastano loro due, a vicenda. Ovunque. Sotto la pelle.

Qui potete vedere la video esibizione di “Sotto la pelle” nella puntata di domenica 7 novembre 2021.

Ci inseguiva la sorte

Tu e le tue guance rosse

Freddo stringimi le mani

Siamo cresciuti di notte

Cener con i mostri

Pronti all’alba a rinascere

Consumer le tue viscere

Ma se mi guardi così

Io scendo se tu sali

Non voglio più scappare

Ti porto via dalla pelle

Non l’hai capito che

Io scendo se tu sali

Cerchiamo un posto dove

Dove la luna è chiara Dove

dove

Dove le strade

Non hanno un nome

E i nostri corpi

Non hanno memoria

Dove restare

Non fa rumore

E le parole

Come persone

Non servono se Con te

Ora respiro davvero

Dopo aver perso tempo

Un battito galleggia

Sotto le luci al neon

Il cielo ormai si è coperto

Sono le sette, mi spoglio

Che cosa resta del mio nome

Quando arriva il giorno

Io scendo se tu sali

Non voglio più scappare

Ti porto via dalla pelle

Non hai capito che

Io scendo se tu sali

Cerchiamo un posto dove

Dove la luna è chiara

Dove

Dove le strade

Non hanno un nome

E i nostri corpi

Non hanno memoria

Dove restare

Non fa rumore

E le parole

Come persone

Non servono se

Con te

Sento che non finiremo mai io e te

Dove le strade non hanno

Dove restare non fa più

Dove la pelle non c’è

Dove le strade

Non hanno un nome

E i nostri corpi

Non hanno memoria

Dove restare

Non fa rumore

E le parole

Come persone

Non servono se Con te

Dove le strade

Non hanno un nome

E i nostri corpi

Non hanno memoria

Dove restare

Non fa rumore

E le parole

Come persone

Non servono se

Con te

Mi trovi sotto la pelle