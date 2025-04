Sorpresa Oasis: incontro tra i Gallagher accende le voci di reunion

Gli Oasis hanno rappresentato, per anni, una parte importante della musica mondiale ma ad un certo punto si sono separati, lasciando comunque un’impronta in milioni di persone. I due fratelli Liam e Noel Gallagher, veri leader dello storico gruppo, si sono da poco riappacificati e sono anche stati immortalati insieme, dopo ben 16 anni. Il loro incontro è stato senz’altro una sorpresa e ha anche riacceso nei fan la speranza di vederli uniti ancora una volta, sia sul palco che nella vita vera.

I due cantante si sono quindi rivisti per girare un video promozionale: c’è stato chi ha apprezzato questa reunion, e chi ha invece avuto da ridire.

I Gallagher si incontrano dopo anni ma parte la polemica

Noem e Liam Gallagher si sono visti per lavorare alla reunion degli Oasis, che è tra l’altro uno degli eventi più attesi del panorama musicale internazionale. I fratelli si sono quindi visti in un pub di Londra, il Mildmay Club a Newington Green, dove sono state girate alcune scene per un filmato promozionale legato al prossimo tour mondiale della band, che è previsto per il 2025. A riportarne la notizia è stato il The Sun, che ha anche parlato di alcune polemiche che ci sono state attorno a questo fatidico incontro.

Pare che il volume della musica alto abbia portato i vicini a sentirsi infastiditi dal caos, che i due artisti avrebbero portato nel quartiere. “Prima ancora che arrivassero un residente ha chiesto di abbassare il volume” – ha raccontato una fonte al tabloid britannico – “ma si sa, con gli Oasis il volume si alza, non si abbassa“. All’inizio le voci dicevano che i due avevano realizzato una performance segreta ma a chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio Liam sui social. “Non c’è stato alcun live, solo un impianto audio a tutto volume“, ha infatti commentato il cantante.

Quando si terrà la reunion degli Oasis

A confermare la reunion dello storico gruppo è stato proprio Noel Gallagher durante una sua ospitata nel programma Talk Sport. “Per me è stato grandioso rivederlo” – ha detto lui riferendosi al fratello – “è in forma smagliante e non vediamo l’ora di iniziare“. Le prove ufficiali inizieranno tra circa tre settimane, e lo stesso Liam ha raccontato di aver ricevuto da Noel degli occhiali appartenente alla sua nuova linea. Il nuovo e attesissimo tour degli Oasis prevede 41 date, con tappe che sono state organizzate su più continenti fino a novembre 2025. Insieme ai fratelli Gallagher, ci saranno anche Andy Bell, Gem Archer, Paul “Bonehead” Arthurs e Joey Waronker alla batteria. “È emozionante sapere che una nuova generazione sta per scoprire gli Oasis. Sono un po’ geloso di chi inizierà ora questo viaggio”, ha detto il batterista originale McCarroll.