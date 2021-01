Sophie: la dj e produttrice è morta all’età di 34 anni

È morta all’età di soli 34 anni, la dj e produttrice scozzese Sophie Xeon, nominata ai Grammy Awards, che, alle spalle, aveva collaborazioni importanti con artisti del calibro di Lady Gaga, Madonna e Charli XCX.

Sophie è deceduta nella sua abitazione, ad Atene, in Grecia, dopo essere scivolata accidentalmente dal tetto. La notizia della tragedia è stata comunicata dalle etichette discografiche Transgressive e Future Classic, attraverso i social:

Tragicamente, la nostra bellissima Sophie se n’è andata via questa mattina dopo un terribile incidente. Fedele alla sua spiritualità, si era arrampicata per guardare la luna piena e, accidentalmente, è scivolata e caduta. Sarà sempre qui con noi. La famiglia ringrazia tutti per il loro amore e supporto e chiede riservatezza in questo momento devastante.

Come già anticipato, nel corso della sua breve carriera, non sono mancate collaborazioni importanti per Sophie.

La dj, infatti, ha co-prodotto, insieme a Diplo e Madonna, il singolo di quest’ultima, Bitch I’m Madonna, contenuto nell’album Rebel Heart, singolo che vede anche la partecipazione di Nicki Minaj.

Riguardo Lady Gaga, invece, Sophie, nel 2018, dichiarò di aver contribuito alla lavorazione dell’album Chromatica.

Con Charli XCX, invece, Sophie ha lavorato in più occasioni, per i singoli Vroom Vroom, Paradise, Trophy, Secret (Shh), After the Afterparty, Roll With Me, Lipgloss e Out of My Head.

Oil of Every Pearl’s Un-Insides, quello che rimarrà, purtroppo, l’unico album pubblicato dalla dj e produttrice nata a Glasgow, rilasciato nel 2018, ha ricevuto una nomination alla 61esima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Dance/Electronic Album.

Con il video It’s okay to cry, primo estratto da Oil of Every Pearl’s Un-Insides, nel quale ha usato la propria voce e la propria immagine per la prima volta, Sophie fece coming out, rivelando di essere una donna transgender.

I suoi ultimi singoli, pubblicati quest’anno, sono stati Bipp e Unisil.