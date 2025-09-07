“Sono davvero stanca": Marcella Bella, sfogo doloroso sui social, l’ammissione è un colpo al cuore

Le tensioni iniziali, come quelle generate dalle voci infondate su Marcella Bella, sembrano però non intaccare lo spirito competitivo.

È esplosa una nuova polemica attorno alla preparazione di Ballando con le Stelle 2025, con protagonista la celebre cantante Marcella Bella, che ha deciso di rompere il silenzio sui social per smentire con fermezza alcune voci che si stavano diffondendo nelle ultime ore.

La cantante, nota per il suo carattere deciso e la lunga carriera nel panorama musicale italiano, ha utilizzato la sua pagina Facebook per chiarire una serie di indiscrezioni riportate da un articolo di FanPage.

Lo sfogo social di Marcella Bella: “Sono davvero stanca di cattiverie e falsità”

Secondo la fonte anonima citata, presumibilmente vicina alla produzione del programma, Marcella Bella avrebbe avanzato “pretese assurde” nei confronti della produzione, tra cui la richiesta di un camerino isolato, lontano dagli altri concorrenti, per potersi concentrare al meglio.

Marcella Bella ha categoricamente smentito queste affermazioni, definendole completamente false e frutto di cattiverie gratuite. Nel suo durissimo post ha scritto: “Sono davvero stanca di leggere falsità e cattiverie sul mio conto”.

“Ci tengo a chiarire che non ho ancora avuto contatti con la produzione di Ballando con le Stelle e non ho mai avanzato richieste particolari sui camerini o altro, come qualcuno vuole far credere. Tutto questo è completamente inventato. Io spero soltanto di vivere una bellissima esperienza, con entusiasmo e rispetto verso tutti i miei colleghi!”.

Queste parole mettono in luce il desiderio di Marcella Bella di affrontare la sua partecipazione al talent con spirito positivo, respingendo ogni tentativo di alimentare polemiche.

Un nuovo inizio con Chiquito: la coppia pronta a brillare

La cantante farà parte del cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2025 affiancata dal ballerino professionista Chiquito, scelto da Milly Carlucci durante lo spin-off primaverile intitolato Sognando Ballando con le Stelle. I due si incontreranno per la prima volta l’8 settembre in sala prove, momento fondamentale per iniziare a costruire la loro sintonia sul palco.

L’abbinamento con Chiquito rappresenta una sfida importante per Marcella Bella, che si presenta al pubblico come una donna forte, decisa e indipendente, pronta a mettersi in gioco senza paura di confronti o pregiudizi. La sua partecipazione promette quindi di aggiungere una dose di grinta e autenticità al programma.

Le altre coppie vip-ballerino di Ballando con le Stelle 2025

L’edizione 2025 del celebre show di Milly Carlucci vede al via un cast ricco e variegato, con personalità provenienti da mondi diversi del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione. Ecco le coppie ufficiali:

Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca

con Pasquale La Rocca Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale

con Simone Di Pasquale Andrea Delogu con Nikita Perotti

con Nikita Perotti Nancy Brilli con Carlo Aloia

con Carlo Aloia Fabio Fognini con Giada Lini

con Giada Lini Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

con Alessandra Tripoli Martina Colombari con Luca Favilla

con Luca Favilla Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

con Giovanni Pernice Rosa Chemical con Erica Martinelli

con Erica Martinelli Paolo Belli con Anastasia Kuzmina

con Anastasia Kuzmina Marcella Bella con Chiquito

con Chiquito Beppe Convertini con Veera Kinnunen

Questa varietà di protagonisti promette un’edizione dinamica e ricca di sorprese, con sfide appassionanti e momenti di grande spettacolo.