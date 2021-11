Somebody to love è un brano dei Queen pubblicato nel 1976.

Somebody to Love dei Queen è un brano sulla ricerca dell’anima, ci si interroga sul ruolo di Dio in una vita dove l’amore non esiste. La canzone, uno dei classici del repertorio della band, arrivò in seconda posizione nella classifica inglese britannica e al 13esimo gradino della chart americana. Si parla di fede, di bisogno e ricerca d’amore nella hit dei Queen con la voce intensa di Freddie Mercury.

Somebody to love, ascolta il brano

Qui sotto potete ascoltare “Somebody to love” dei Queen:

Queen, Somebody to love, testo canzone

Can anybody find me somebody to love?

Ooh, each morning I get up I die a little

Can barely stand on my feet

(Take a look at yourself) Take a look in the mirror and cry (and cry)

Lord, what you’re doing to me (yeah yeah)

I have spent all my years in believing you

But I just can’t get no relief, Lord!

Somebody (somebody) ooh somebody (somebody)

Can anybody find me somebody to love?

I work hard (he works hard) every day of my life

I work ‘til I ache in my bones

At the end (at the end of the day)

I take home my hard earned pay all on my own

I get down (down) on my knees (knees)

And I start to pray

‘Til the tears run down from my eyes

Lord, somebody (somebody), ooh somebody

(Please) can anybody find me somebody to love?

Everyday (everyday) I try and I try and I try

But everybody wants to put me down

They say I’m going crazy

They say I got a lot of water in my brain

Ah, got no common sense

I got nobody left to believe in

Yeah yeah yeah yeah

Oh, Lord

Ooh somebody, ooh somebody

Can anybody find me somebody to love?

(Can anybody find me someone to love)

Got no feel, I got no rhythm

I just keep losing my beat (you just keep losing and losing)

I’m OK, I’m alright (he’s alright, he’s alright)

I ain’t gonna face no defeat (yeah yeah)

I just gotta get out of this prison cell

One day (someday) I’m gonna be free, Lord!

Find me somebody to love

Find me somebody to love

Find me somebody to love

Find me somebody to love

Find me somebody to love

Find me somebody to love

Find me somebody to love

Find me somebody to love love love

Find me somebody to love

Find me somebody to love

Somebody somebody somebody somebody

Somebody find me

Somebody find me somebody to love

Can anybody find me somebody to love?

(Find me somebody to love)

Ooh

(Find me somebody to love)

Find me somebody, somebody (find me somebody to love) somebody, somebody to love

Find me, find me, find me, find me, find me

Ooh, somebody to love (Find me somebody to love)

Ooh (find me somebody to love)

Find me, find me, find me somebody to love (find me somebody to love)

Anybody, anywhere, anybody find me somebody to love love love!

Somebody find me, find me love

Somebody to love, Traduzione canzone

Qualcuno può trovarmi qualcuno da amare?

Ooh, ogni mattina mi alzo e muoio un po’

Riesco a malapena a stare in piedi

(Dai un’occhiata a te stesso) Dai un’occhiata allo specchio e piangi (e piangi)

Signore, cosa mi stai facendo (sì sì)

Ho passato tutti i miei anni a crederti

Ma non riesco proprio a trovare sollievo, Signore!

Qualcuno (qualcuno) ooh qualcuno (qualcuno)

Qualcuno può trovarmi qualcuno da amare?

Lavoro sodo (lui lavora sodo) ogni giorno della mia vita

Lavoro fino a farmi male alle ossa

Alla fine (alla fine della giornata)

Porto a casa la mia paga guadagnata duramente da solo

Mi metto (giù) in ginocchio (ginocchia)

E comincio a pregare

‘Finché le lacrime non scendono dai miei occhi

Signore, qualcuno (qualcuno), ooh qualcuno

(Per favore) qualcuno può trovarmi qualcuno da amare?

Ogni giorno (tutti i giorni) provo e provo e provo

Ma tutti vogliono buttarmi giù

Dicono che sto impazzendo

Dicono che ho molta acqua nel cervello

Ah, non ho buon senso

Non ho più nessuno in cui credere

si si si si

Oh Signore

Ooh qualcuno, ooh qualcuno

Qualcuno può trovarmi qualcuno da amare?

(Qualcuno può trovarmi qualcuno da amare)

Non ho sensibilità, non ho ritmo

Continuo a perdere il ritmo (continui a perdere e perdere)

Sto bene, sto bene (sta bene, sta bene)

Non affronterò nessuna sconfitta (sì sì)

Devo solo uscire da questa cella di prigione

Un giorno (un giorno) sarò libero, Signore!

Trovami qualcuno da amare

Trovami qualcuno da amare

Trovami qualcuno da amare

Trovami qualcuno da amare

Trovami qualcuno da amare

Trovami qualcuno da amare

Trovami qualcuno da amare

Trovami qualcuno da amare amore amore

Trovami qualcuno da amare

Trovami qualcuno da amare

Qualcuno qualcuno qualcuno qualcuno

Qualcuno mi trovi

Qualcuno mi trovi qualcuno da amare

Qualcuno può trovarmi qualcuno da amare?

(Trovami qualcuno da amare)

ooh

(Trovami qualcuno da amare)

Trovami qualcuno, qualcuno (trovami qualcuno da amare) qualcuno, qualcuno da amare

Trovami, trovami, trovami, trovami, trovami

Ooh, qualcuno da amare (Trovami qualcuno da amare)

Ooh (trovami qualcuno da amare)

Trovami, trovami, trovami qualcuno da amare (trovami qualcuno da amare)

Chiunque, ovunque, chiunque mi trovi qualcuno da amare, amare, amare!

Qualcuno mi trovi, mi trovi amore

