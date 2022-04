Solo io e te, Roccuzzo: testo, video, significato della canzone

E’ disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale, da venerdì 22 aprile 2022, ‘Solo io e te’ (BIT Records), il nuovo singolo di Roccuzzo.

La canzone è un brano positivo, scritto con Danilo Amerio e Alfia Bevilacqua, in cui si parla dell’energia vitale che emerge nel trovare l’amore senza porsi troppi limiti, accettando quella persona che sembra essere nata per starci accanto e completarci. Quando si è insieme non manca niente e basta solo vivere:

Il videoclip ufficiale è stato realizzato da Roccuzzo sotto forma di lyric-video in modo semplice e diretto per dare risalto all’energia positiva che trasmette il brano sullo sfondo della schermata di uno smartphone, oggetto onnipresente nella quotidianità di tutti.

Mi sono perso

tra casini e storie complicate

cresco

guardo indietro

e non so come ho fatto spesso

spesso mi sentivo un po’ nevrotico e depresso

ma poi ho trovato te

non so se c’ero senza te

il giorno sembra inutile

se non ripasso tutti i tratti del tuo viso

a volte non è semplice

sembrare meno instabile

rimanere sempre con il cuore acceso.

e svegliarmi vicino a te

un po’ intontiti e con il caffè

il giorno c’è

basta solo vivere

innamorati, scorbutici ma euforici

da soli

noi siamo proprio unici

solo io e te

solo io e te

Noi siamo come

quegli alberi che passano ogni stagione

navi contro le correnti

verso terre nuove

radar attivati

spenta la ragione

così ho scoperto te

noi liberi ma complici

a volte telepatici

non servono parole

perché hai già capito

corretti e senza regole

noi non abbiamo maschere

viviamo in terra come fosse Paradiso

e svegliarmi vicino a te

un po’ intontiti e con il caffè

il giorno c’è

basta solo vivere

innamorati, scorbutici ma euforici

da soli

noi siamo proprio unici

solo io e te

solo io e te