Solite pare è un brano di Sick Luke feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta, rilasciato il 7 gennaio 2022.

Solite Pare, Sick Luke feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta, Significato canzone

Nel brano, le solite paranoie sono quelle che accompagnano il presente cantato da Sfera Ebbasta. Tra ricordi del passato e incertezze del presente, l’artista conferma quelle insicurezze, quelle “paranoie” che restano ben salde anche oggi. Ci sono domande a cui darsi una risposta e momenti di autoanalisi (“Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai”). E proprio quelle paranoie, tra donne compiacenti e lusso, non se ne vanno (“Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te, Cerco di calmare, ma pare che è uguale star con o senza me”)

Solite Pare, Sick Luke feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta, Testo canzone

[Sfera Ebbasta & tha Supreme]

Money Gang, Gang, Gang

Money Gang, Gang, Gang

Mhm-mhm

Sick Sup, Sick Sup

[tha Supreme]

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Scusa se son stronz0 e non ti rispondo mai su-uh-uh-uh-uh WhatsApp

Non lo faccio perché rispondo a me alle domande che ho in testa

Sperando di uscirci, sai

Sperando di riuscirci, ma

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai

Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te

Cerco di calmare, ma pare che è uguale star con o senza me

[Sfera Ebbasta]

Son le solite pare

Lei mi chiama solamente se piange e sta male (Brr, brr, brr)

Ne abbiamo fatta di strada, salite di scale

Ho bisogno d’aria, qua non riesco più a respirare (No, no)

Mi squilla il cellulare (No, no)

Quattro cubane al collo (Brr)

La quinta nel letto fa ogni porcata che voglio (Bu-bu-bu-bu)

Noi niente da perdere, tranne uno stupido sogno (Bu-bu-bu-bu)

La tua vita qua vale meno del tuo portafoglio (Grr) o del tuo orologio (Grr, grr)

Sai che prendiamo tutto e dopo scappiamo

Cambiamo vita, cambiamo status (No, no)

Sto parlando con Dio dall’ultimo piano

Chiedo perché non ha mai ascoltato

Mio fratello che piangeva chiuso in bagno (Uh)

Per ogni errore, per ogni sbaglio

Mamma con lui non sa più come fare

Papà è da anni che ormai se n’è andato, eh

Tu scusami se non parlo con te, non fumo con te, no, no (Brr)

Ma io non so più tu cosa c’hai in mente, sembri diversa da un po’

Ti passo a prendere in BMW, anche in mezzo a mille tempeste

Io sono lo stesso di sempre (No), con le stesse pare di sempre

[tha Supreme]

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Scusa se son stronzo e non ti rispondo mai su-uh-uh-uh-uh WhatsApp

Non lo faccio perché rispondo a me alle domande che ho in testa

Sperando di uscirci, sai

Sperando di riuscirci, ma

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai

Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te

Cerco di calmare, ma pare che è uguale star con o senza me

[tha Supreme]

Please, bro, don’t fuck with me, solo questo ti chiedo, mollami

Quando piango, gli occhi fanno tsunami

Forse perché è la luna che viene qui, non ho paura di

Dirlo, non mento come i tuoi cani snitch

Questi mentono come su Among Us

Ma siamo in real life, dove cazzo vai?

Dove cazzo vivi? Come cazzo stai?

Lei vuole mentirmi, ma non ce la fa

Mi hanno mentito in troppi mi sa, ah

Mi hanno mentito come gli snitch

Bitch, what the fuck, cazzo sei, il diavolo?

Sick, fumo come un cazzo di aerosol

Un kilo di weed non basta per stare al top

Mi ridici che non ho testa

Tu se vuoi andar di là per i cazzi tuoi, ringrazio

Lit come se aggiungi al la e al do un sol

‘Sti qui fanno trick come fosse show

Lipstick viola si mette lei per me

Ti direi: “Ti amo”, ma ora non posso

[tha Supreme]

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Scusa se son stronzo e non ti rispondo mai su-uh-uh-uh-uh WhatsApp

Non lo faccio perché rispondo a me alle domande che ho in testa

Sperando di uscirci, sai

Sperando di riuscirci, ma

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai

Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te

Cerco di calmare, ma pare che è uguale star con o senza me

[tha Supreme]

Yeah, yeah

Le solite pare

Yeah, yeah

Le solite pare

Yeah, yeah

Le solite pare

Yeah, yeah

Le solite pare

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai

Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te

Le solite pare

Le solite pare