Saranno pochi i fortunati che stasera, 7 novembre 2023, ai Magazzini Generali a Milano, potranno gustarsi il concerto dei Green Day. Location molto intima per un live attesissimo che ha provocato anche la delusione di migliaia di fan, impossibilitati a trovare un biglietto per assistere alla data italiana del gruppo. In pochi minuti i biglietti sono stati polverizzati e la richiesta era immensamente superiore alla capacità del locale scelto per il concerto.

Green Day, Milano, 2023, Magazzini generali, La scaletta del concerto

Non è stata stilata una scaletta ufficiale del concerto dei Green Day in programma a Milano stasera. Ma non mancheranno le grandi hit insieme ai pezzi più recenti (come The American Dream is killing me). A seguire la setlist della data francese.

Il live inizierà alle 21.

American Idiot

Holiday

Look Ma, No Brains!

1981

The American Dream Is Killing Me

Burnout

Longview

Welcome to Paradise

Geek Stink Breath

Stuart and the Ave.

Christie Road

Letterbomb

Boulevard of Broken Dreams

Brain Stew

St. Jimmy

Warning

Revolution Radio

She

Oh Love

Basket Case

Father of All…

Minority

Jesus of Suburbia

Good Riddance (Time of Your Life)

Green Day, Milano, 2023, Magazzini generali, biglietti

Il concerto dei Green Day a Milano è diventato sold out in pochissimi minuti. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare ai Magazzini Generali a Milano

Ecco le indicazioni su come arrivare ai Magazzini Generali a Milano per il concerto dei Green Day.

In metropolitana

Linea gialla MM3 – fermata Lodi

In autobus

Linea 90 – scendere fermata Viale Toscana, ang. Via Pompeo Leoni.

In tram

Linea 24 – dal Duomo (capolinea in via Dogana – Piazza Diaz); scendere alla fermata Pietrasanta (dopo il ponte).

Se si arriva in auto, invece, Tangenziale Est – uscita P.le Corvetto, prendere corso Lodi, in P.le Lodi girare in viale Isonzo al 3° semaforo a sinistra, in via Ripamonti al 1° semaforo a destra Via Pietrasanta.