Snoop Dogg trasforma gli spinelli in arte: opere vendute per 148mila dollari

La nuova trovata del rapper è tra le più chiacchierate. I suoi spinelli sono finiti all’asta e sono andati subito sold out.

Snoop Dogg all’anagrafe si chiama Calvin Cordozar Broadus Jr. ed è nato nel 1971. Il primo esordio da rapper è avvenuto nel 1992, quando aveva 21 anni, con un featuring nel singolo di debutto del progetto solo di Dr. Dre, Deep Cover. Quello è stato per lui un vero e proprio trampolino di lancio che gli ha permesso di diventare il personaggio che è oggi. Nel corso degli anni, la sua carriera si è in realtà allargata fuori dai confini della musica: lui è oggi rapper, songwriter, attore, personaggio televisivo, padre di famiglia, allenatore di football ed esperto di cannabis. Dall’essere una star del mondo hip hop, è diventato una vera e propria icona pop di questo tempo.

Gli spinelli di Snoop Dogg diventano arte

Vera icona del rap, ha portato la sua immagine oltre la musica debuttando anche nel mondo dell’arte. Da poco è uscita una collezione intitolata Ashes to art, che comprende sette opere originali realizzate in collaborazione con l’artista Erica Kovitz, co-fondatrice di Joint Venture. La vera risorsa di questo progetto? La presenza di vari oggetti personali del rapper, tra cui anche “blunt”, cioè una tipologia di spinelli grandi. Questi sono stati da lui parzialmente fumati, incapsulati in resina e trasformati in arte contemporanea. Questa raccolta ha ottenuto un totale di 148.100 dollari (circa 136.000 euro). Snoop Doggy Dogg Genesis Burn – questo il nome della collezione – ha già catturato l’attenzione di vari acquirenti, e l’ha fatto con una combinazione speciale: la foto segnaletica del 1993 che è stata firmata e bruciata da Snoop, messa insieme a un blunt fumato e custodita in un box in acrilico.

Al momento l’opera ha raggiunto i 70.000 dollari ed è stata messa all’asta in formato online sulla piattaforma 32auctions.com. La descrizione dice che non si tratta solo di un ritratto, ma di “un’impronta del fuoco che ha forgiato un’icona“. Questa foto risale al perioodo in cui il rapper è stato arrestato a causa di una presunta sua complicità in una sparatoria da auto in corsa. Nel 1996 è però stato assolto da queste accuse. Tra le opere che sono state vendute si può trovare anche DoggyStile Decoded, che include un CD originale dell’album Doggystyle, un filtro da joint e un posacenere in metallo. Questa è stata invece battuta all’asta per 16.500 dollari.

Ogni parte della collezione è stata rivestita in resina cristallina e resina di marijuana, creando così diverse reliquie artistiche che omaggiano la figura di Snoop in qualità di artista, simbolo pop e fumatore. Il prezzo base è di 9.000 dollari per opera. Tutte queste creazioni sono state subito vendute: una mossa che ha confermato la capacità del cantante di saper sempre reinventarsi.