Gli Slipknot hanno annunciato la separazione dal batterista Jay Weinberg in un post pubblicato sul loro sito ufficiale. Weinberg ha sostituito il batterista originale del gruppo Joey Jordison dopo il suo abbandono nel 2013.

“Vorremmo ringraziare Jay Weinberg per la sua dedizione e passione negli ultimi dieci anni. Nessuno potrà mai sostituire il suono, lo stile o l’energia originali di Joey Jordison, ma Jay ha onorato le parti di Joey e ha contribuito agli ultimi tre album e noi, la band e i fan lo apprezziamo”

Non viene specificato il motivo che ha portato il gruppo (o il batterista) a separare le proprie strade e la comunicazione continua così:

“Slipknot è intenzionato ad evolversi. La band ha deciso di prendere una decisione creativa e di separarsi da Jay. Auguriamo a Jay tutto il meglio e siamo molto entusiasti di ciò che riserva il futuro”

Jay Weinber, via social, non ha ancora commentato la notizia ma si è limitato a condividere lo scatto del suo ultimo live.

L’ultimo post su Instagram di Weinberg, infatti, ha indicato l'”ultimo spettacolo del 2023″ come batterista all’Hell & Heaven Metal Fest di Toluca, in Messico, venerdì.

“Che anno è stato il 2023”, ha scritto Weinberg sabato. “Ottimo modo per coronare un anno fantastico di spettacoli memorabili”

Weinberg si era unito agli Slipknot nel dicembre 2013. Prima di allora si era esibito con gruppi come Bruce Springsteen & The E Street Band, Against Me!, Kvelertak e Madball.

Il batterista aveva iniziato a collaborare con gli Slipknot nel quinto album in studio della band “.5: The Grey Chapter” nel 2014. L’album ha ottenuto tre nomination ai Grammy, di cui due per la migliore performance metal e una nomination per il miglior album rock.

Da allora, per dieci anni, è stato membro fisso del gruppo fino alla decisione e all’annuncio condiviso poche ore fa.