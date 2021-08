Brutte notizie per i fan italiani degli Slipknot. La band, infatti, nelle scorse ore, ha annunciato le date europee del suo tour, previsto nel 2022. Il gruppo aveva rivelato a giugno che avrebbe fatto un tour in Europa in occasione di alcuni festival nelle date dei live riprogrammati, aggiungendo che “ulteriori spettacoli e date sarebbero stati annunciati presto”. Ecco le tappe svelate con città e Paesi ma, purtroppo, al momento, non è prevista alcun concerto in Italia ei mesi di luglio e agosto 2022.

L’elenco completo delle date del tour europeo di Slipknot è il seguente (qui info biglietti):

LUGLIO 2022

15 – Park Live Festival, Mosca, Russia

17 – Upark Festival, Kiev, Ucraina

20 – Romexpo, Bucarest, Romania

21 – Hills Of Rock, Plovdiv, Bulgaria

23 – Release Festival, Atene, Grecia

27 – Messe Open Air, Graz, Austria

28 – O2 Arena, Praga, Repubblica Ceca

AGOSTO 2022

1 – Arena, Ginevra, Svizzera

3 – Nepela Arena, Bratislava, Slovacchia

5 – Wacken Open Air, Wacken, Germania

7 – Ergo Arena, Danzica, Polonia

11 – Saku Suurhall, Tallinn, Estonia

15 – Arena, Malmö, Svezia

Negli ultimi giorni, il frontman degli Slipknot, Corey Taylor, ha annunciato di essere risultato positivo al test per il COVID-19.

Si trovava nel bel mezzo di un tour nordamericano per supportare il suo album solista “CMFT”. Il cantante ha condiviso la notizia in un videomessaggio sulla pagina Facebook di Astronomicon, confermando che di sentirsi troppo malato per fare la sua apparizione programmata alla convention di cultura pop ad Ann Arbour, Michigan, questo fine settimana.

Proprio pochi giorni fa, inoltre, gli Slipknot erano stati annunciati come headliner per il Riot Fest 2021, in sostituzione dei Nine Inch Nails dopo aver annullato il resto delle loro esibizioni per l’anno in corso.

Ci sarà un’aggiunta di una tappa italiana nell’estate 2022? Oppure i fan del nostro Paese dovranno puntare sulla Svizzera o meditare una tappa in qualche altro Paese europeo per potete vedere la band esibirsi dal vivo?

Vi terremo aggiornati.