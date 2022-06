Attesa per gli Skunk Anansie, a Roma, questa sera, 29 giugno 2022, in concerto all’Auditorium Parco della Musica. La band è tornata nel 2022 in tour “Celebrating 25 years”, per celebrare i 25 anni di carriera. E lo fanno con grande entusiasmo, come ammesso poco prima di questa serie di concerti:

“Nel bene e nel male, attraverso tutte le nostre prove e tribolazioni, i nostri fan sono quelli che ci hanno fatto andare avanti per tutto questo tempo, quindi miriamo a ringraziarli nel miglior modo possibile, che è quello di portare loro il nostro miglior spettacolo di sempre In questo momento, sentiamo di avere molti problemi condivisi, miriamo a onorarli, non evitarli, ma anche portare loro un po’ di sollievo. Non vediamo l’ora di essere di nuovo sul palco e siamo stupidamente eccitati per il tour!”

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sulla data a Roma degli Skunk Anansie:

Skunk Anansie, Roma, 29 giugno 2022, Auditorium Parco della Musica, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Auditorium Parco della Musica Roma:

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.

Skunk Anansie, Roma, 29 giugno 2022, Biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli Skunk Anansie, a Roma. Si parte dai 35.50 euro per la tribuna laterale numerata fino ai 46 euro della zona parterre in piedi non numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per acquistarli.

Skunk Anansie, Roma, 29 giugno 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto degli Skunk Anansie a Roma:

Yes It’s Fucking Political

And Here I Stand

Because of You

I Can Dream

Weak

Twisted (Everyday Hurts)

My Ugly Boy

Can’t Take You Anywhere

Love Someone Else

I Believed in You

God Loves Only You

Hedonism (Just Because You Feel Good)

100 Ways to Be a Good Girl

Without You

This Means War

Intellectualise My Blackness

Tear the Place Up

Charlie Big Potato

Piggy

Brazen (Weep)

Highway to Hell

(AC/DC cover)

Little Baby Swastikkka