Gli Skunk Anansie tornano in Italia: cinque concerti nell’estate 2026

La band guidata da Skin annuncia il suo ritorno dal vivo nel nostro Paese con cinque date tra luglio e fine mese, toccando festival e location simboliche.

A confermare un rapporto davvero speciale che hanno con il nostro paese, gli Skunk Anansie tornano ufficialmente in Italia nell’estate 2026, confermando un legame che nel corso degli anni non si è mai davvero interrotto.

La band britannica guidata da Skin ha annunciato cinque concerti nel nostro Paese, inseriti all’interno del tour estivo europeo, che toccherà festival e piazze molto diverse tra loro per dimensione e contesto. Un ritorno davvero molto atteso, che riporta sul palco una delle formazioni più riconoscibili e politicamente incisive del rock alternativo degli anni Novanta.

Skunk Anansie, trent’anni di rock

Dopo le esperienze degli ultimi anni, tra live acustici, progetti speciali e apparizioni mirate, inclusa anche una lunghissima pausa che sembrava averli sciolti per sempre, il tour 2026 segna un nuovo capitolo nel rapporto tra gli Skunk Anansie e il pubblico italiano, storicamente tra i più fedeli, ma anche tra i primi a riconoscere la loro grandezza.

Non si tratta di un’operazione nostalgica, ma della prosecuzione naturale di un percorso che la band ha mantenuto vivo anche dopo le lunghe pause discografiche.

Le date italiane dell’estate 2026

Il calendario dei concerti italiani è articolato e attraversa il Paese da sud a nord. Gli Skunk Anansie si esibiranno il 22 luglio a Sogliano al Rubicone, il 24 luglio a Bari, il 26 luglio a Pisa, il 27 luglio a Pordenone e il 28 luglio a Sesto San Giovanni. Un percorso che unisce festival consolidati e spazi urbani, offrendo contesti diversi ma ugualmente adatti alla carica fisica ed emotiva del loro live.

La data di Pisa, inserita nel cartellone del Summer Knights in Piazza dei Cavalieri, rappresenta uno dei momenti centrali del tour italiano, mentre la chiusura al Carroponte di Sesto San Giovanni, spazio all’aperto che offre un palco di grande importanza per le band di passaggio a Milano, conferma la dimensione popolare e trasversale del progetto.

Un repertorio che non ha perso forza

Il ritorno sul palco degli Skunk Anansie significa anche il riaffiorare di un repertorio che continua a parlare al presente. I successi più richiesti come Weak, Hedonism, Charlie Big Potato o Selling Jesus – parte della splendida colonna sonora di Strange Days dove la band compariva come guest – restano centrali nella memoria collettiva, ma trovano nuova energia nel confronto con il pubblico di oggi. Skin, da sempre figura carismatica e politicamente esplicita, rimane il fulcro di uno spettacolo che alterna rabbia, intimità e presa di posizione.

Negli ultimi anni la band ha dimostrato di saper aggiornare il proprio linguaggio senza snaturarlo, mantenendo quella tensione tra rock, elettronica e attitudine punk che ne ha definito l’identità.

Skunk Anansie in Italia: biglietti e informazioni

Sarà una estate straordinaria per la band inglese che a giugno terrà diversi concerti in Inghilterra insieme ai Garbage, anche loro amatissimi in Italia e passati lo scorso anno dall’Idroscalo di Milano per una splendida data, e ad Alanis Morissette che supporteranno in diverse altre date in Inghilterra, Irlanda e Scozia. A Luglio gli Skunk Anansie saranno nientemeno che a Wembley con i My Chemical Romance. Il tutto dopo una unica data, andata sold out in un lampo a marzo, all’Alcatraz di Milano.

I biglietti per le date italiane dell’estate 2026 sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti autorizzati, con apertura della vendita generale a partire dal 18 dicembre. Virgin Radio è radio ufficiale del tour italiano.

Il ritorno degli Skunk Anansie si inserisce così tra gli appuntamenti più rilevanti della prossima stagione live, confermando come alcune band non abbiano mai davvero smesso di essere contemporanee.

Skunk Anansie, il tour 2026

22 luglio, Sogliano al Rubicone – Piazza Matteotti

24 luglio, Bari – Fiera del Levante

26 luglio, Pisa – Piazza dei Cavalieri

27 luglio, Pordenone – Parco San Valentino

28 luglio, Sesto San Giovanni – Carroponte