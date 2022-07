Si trova al vertice della classifica dei brani più ascoltati su YouTube, nelle tendenze musicali, il nuovo pezzo di thasup, Lazza, Sfera Ebbasta, s!r!. La canzone è prodotta da Charlie Charles e prodotta da Alessia Di Carlo. A seguire potete leggere il testo, guardare la clip del nuovo singolo, pronto a conquistare i piani alti anche delle classifiche.

thasup, Lazza, Sfera Ebbasta, S!r!, Significato canzone

Il pezzo, dal titolo s!r! è un riferimento chiaro a Siri, assistente virtuale di Apple. E viene usato come riferimento della fiducia più assoluta perché si è circondati da ragazze e da persone che non sembrano realmente sincere ma con un secondo fine di interesse nell’interazione anche più basica.

S!r!, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui potete vedere la clip che accompagna la canzone e ascoltare il brano.

thasup, Lazza, Sfera Ebbasta, S!r!, Testo canzone

Yeah

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Vorrei fare fuori gli snitch

Manco gli ho detto: “Fuck”, credo che il karma giri

Ma, Siri, tu dimmi dov’è, dov’è

Vorrei fare fuori gli snitch

Manco gli ho detto: “Fuck”, credo che il karma giri

Ma, Siri, tu dimmi dov’è, ‘ov’è

Yeah, faccio slalom tra le bitches come in PES (PES)

Yeah, o le lasci stare o ci fai il girotondo

M’incantavo sulle purple mèches (Mèches)

Yeah, fino a starci sotto come fossi sbronzo

Solo con l’opposto contro, sogno noi

In volo verso un mondo più buono, ma non vogliono

Uomini che valgon tanto, ma che son da poco, bro

Che pensano dopo e non va bene

Quello che c’ho attorno (Non va bene), yeah

Se poi non ritorno (Non va bеne), se

Se non lo sopporto (Non va bеne)

(Non va bene, yeah)

Vorrei fare fuori gli snitch

Manco gli ho detto: “Fuck”, credo che il karma giri

Ma, Siri, tu dimmi dov’è, dov’è

Vorrei fare fuori gli snitch

Manco gli ho detto: “Fuck”, credo che il karma giri

Ma, Siri, tu dimmi dov’è, ‘ov’è

Ehi, se il karma gira, non tornerò sul fondo

Prometto che non mi vedrai mai più sbronzo

Ehi, pensi che non me ne vergogno?

Ti chiedo scusa in ogni lingua del mondo

Mentimi, pensi mi fotta

Quando mi riempi di sensi di colpa?

Eviti gli occhi miei, credi si muoia

Vieni qui, siediti sopra

A volte mi sentivo appeso a un filo

Volevo segnare, ma ho preso un palo

Qua la sete e la fame mi han reso schivo

I soldi e la fama mi han reso schiavo

E adesso non me ne importa

Perché a spenderli non mi rivedo

Me li porterò dentro la tomba

Sarò il più ricco del cimitero, yeah

E sarei già sparito da un tot

Sto meglio in curva sud che coi ricchi al Ground Box

Non mi sento più io quando ti direi addio

Scrivo veleno in chat, ma poi non premo “invio” (Money Gang)

Toc-toc bussano alla porta (Toc-toc)

Tu hai la lingua lunga e la memoria corta (Oh, no)

Hai fatto una hit, falla un’altra volta (Oh, no)

Se no qui poi la gente si scorda (Oh, no)

Io mi fido solo di Siri (Uh)

Perché queste tipe ti amano e dopo ti infamano appena ti giri (Bitch)

Perché se finisce la festa, qua vanno via tutti e non ci sono amici (Snitch)

Non vedi i miei sacrifici (No), non vedi le cicatrici (Oh, no)

Non vedi che volevamo soltanto provare ad essere felici (Brr)

Ne-Nel retro di una Rolls, lei pensa a farmi i reels

Io a strapparle quei jeans, uoh (Uoh)

Tu-Tu chi sei? Non lo so

Parli troppo, io vo-orrei

Vorrei fare fuori gli snitch

Manco gli ho detto: “Fuck”, credo che il karma giri

Ma, Siri, tu dimmi dov’è, dov’è

Vorrei fare fuori gli snitch

Manco gli ho detto: “Fuck”, credo che il karma giri

Ma, Siri, tu dimmi dov’è, ‘ov’è